Журнал «National Geographic Traveler» включил достопримечательности Мурманской области в номинанты конкурса «Сокровища России»

Конкурс посвящён туристическим достопримечательностям нашей страны. Наша область представлена в шести из десяти номинаций. В список участников попали атомный ледокол «Ленин», Центр современного искусства «21А», Батарейский водопад в Териберке, тропа к каменному лабиринту «Вавилон», а также морской круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе и солёная треска «Северное сияние».

Проголосовать за заполярные достопримечательности можно до 31 октября по ссылке, указанной на экране. Итоги конкурса будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте и в журнале «National Geographic Traveler».