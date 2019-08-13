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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.19 19:30

Журналист сел за руль троллейбуса, или День открытых дверей на АО «Электротранспорт»

В депо АО «Электротранспорт»  провели акцию «День открытых дверей». Любой желающий смог узнать, как ремонтируют троллейбусы, зачем на пульте управления «рогатой машины» много разноцветных кнопок и сколько в троллейбусе педалей. Корреспондент «Арктик-ТВ» Елена Голямина не побоялась сесть за руль и проехать несколько десятков метров на большой машине.

Опытный наставник не ругает за резкое торможение, а только просит смотреть не себе под ноги, а на дорогу. А рядом с учебным троллейбусом пассажирский, где опытный водитель Татьяна рассказывает о профессии и объясняет тонкости работы гостям предприятия.

«Работа мне очень-очень нравится, просто по душе, - признаётся Татьяна Канищева, водитель троллейбуса АО «Электротранспорт». -  Есть, конечно, тяжелые моменты на линии. Особенно, когда не пропускают с остановок или автолюбители начинают резко перестраиваться и перед тобой останавливать свою машину, создают аварийные ситуации. Напряженно, но справляемся».

Студент колледжа Влад слушает внимательно. Признается, в будущем хочет стать водителем троллейбуса. В «Электротранспорте» есть негласное правило - самое дорогое для водителя - его пассажиры. И чтобы обеспечить мурманчанам комфорт и безопасность, нужно натренировать внимательность.

«Я задавался вопросом, как человеку удается уследить за всем этим: и за посадкой-высадкой, и за тем, что находится непосредственно в автобусе,  и вот вне автобуса. Это удивительно, конечно, я смотрю, здесь панель, здесь куча кнопок и я не понимаю большинство принадлежностей, к чему они», -  делится своими впечатлениями от увиденного Влад Борхович, мурманчанин.

Некоторые гости предпочли подняться в музей  предппрричятия и побольше узнать о том, какими были троллейбусы в Мурманске несколько десятилетий назад. Кстати, на этом предприятии, как правило, работают с юности и до пенсии. Условия здесь хорошие, коллектив дружелюбный и начальство понимающее, рассказывают водители.

«Водители троллейбуса - это очень узкоспецифичная и достаточно сложная профессия,  - рассказывает Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». – Время  обучения у нас 10 месяцев, серьезные требования к тем, кого мы берём на работу, чтобы перевозить пассажиров. Проблемы и необходимость в водителях у нас есть, но сразу хочу сказать, что проблемы, в основном, связаны с тем, что наши водители уходят на пенсию и уезжают в среднюю полосу на постоянное место жительства».

В Мурманске водителей троллейбуса обучают в строительном колледже имени Момота. Однако большую часть времени студенты проводят на предприятии. Сначала слушают лекции, а потом и за руль садятся.

«До 30 сентября можно подать документы, - поясняет Вадим Милиев, директор мурманского строительного колледжа. - После этого мы регистрируем группу в ГИБДД для того, чтобы они потом выходили на линию. Процесс обучения интенсивный, практическая часть начинается почти сразу. А на линию гшруппа выходит уже в ноябре».

Как правило, из поступивших на обучение, диплом водителя троллейбуса получает лишь половина.  Однако после обучения лучшим гарантировано трудоустройство. А я, проехав несколько десятков метров почти самостоятельно, могу вынести вердикт: управлять троллейбусом даже проще, чем легковушкой на механике. «Коробка-автомат, руль большой, две педали и даже не страшно, когда рядом опытный инструктор», - делится после своей первой поездке на троллейбусе Елена Голямина, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ».

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