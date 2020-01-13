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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.20 19:30

Журналистов «Вечёрки» поздравили с профессиональным праздником

Журналистов и сотрудников газеты «Вечерний Мурманск» поздравили с Днём российской печати. Напомним, одно из самых популярных городских изданий недавно отметило 29-летие.

13 января - День российской печати. Этот профессиональный праздник отмечают и мурманские журналисты. Например, популярной городской газете «Вечерний Мурманск» недавно исполнилось 29 лет, но от этого она не потеряла своей актуальности и  выходит регулярно пять раз в неделю, несмотря на то, что сегодня многие «бумажные» издания уже перестали существовать.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»: «Жителей в Мурманской области становится меньше, а читателей у «Вечернего Мурманска» - подписчиков увеличивается. Например, за декабрь их стало больше на 370 человек, то есть два больших 9-этажных дома!».

С профессиональным праздником коллектив газеты «Вечерний Мурманск» поздравляют сотрудники Национальной гвардии. Тёплые слова благодарности за совместную работу – это далеко не единственный подарок. А трудиться журналистам, полицейским, спасателям и даже военным очень часто приходится вместе.

Благодаря коллективу «Вечернего Мурманска», в котором объединены журналисты, редакторы, работники типографии, распространители печатных изданий каждый житель столицы Заполярья может оперативно узнавать о городских событиях.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мы знали очень много газет: и хороших, и плохих, была «Полярная правда». Я очень сожалею, что её сегодня нет. А «Вечерний Мурманск» живёт, процветает и за это вам большое спасибо - вам и вашей редакции».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Сегодня День российской печати и я хотел бы в вашем лице поздравить всех работников СМИ нашего города. Я позмещу поздравление в своём аккаунте, потому что роль СМИ только возрастает год от  года, а  вы прекрасно это понимаете».

Создать объективный материал, подача которого была бы исполнена  под непривычным ракурсом, непросто, но с такой задачей успешно справляется обозреватель Екатерина Богданова, которая трудится в журналистике 15 лет и, как она признается,  уже не мыслит себя в другой сфере.

Екатерина Богданова, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск»: «За что я люблю журналистику - она позволяет узнавать много нового, знакомиться с интересными людьми, позволяет попробовать себя в другой профессии. Где ещё, например, пожарный может стать журналистом? А вот мы можем на один день! Пожар нас не пустят тушить, но частично о профессии узнать мы сможем».

Тираж ежедневного выпуска газеты на сегодняшний день составляет порядка 7 тысяч экземпляров, весь тираж издания распространяется исключительно по подписке. Помимо прочего, у «Вечернего Мурманска» есть свой сайт в Сети, площадка в соцсети «ВКонтакте». Поэтому доступ к интересной и достоверной информации открыт для всех желающих.

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