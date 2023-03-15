Журналисты «Академии телевидения» заглянули за кулисы спектакля «Время возобновляет ход»

В этот раз ученики проекта «Академия телевидения» отправились на генеральную репетицию в театральную студи «Домино». Юные журналисты познакомились с молодыми актёрами и разузнали всё о спектакле.

Дух захватывает, не правда ли? У нас с ребятами из «Академии телевидения» было именно так. Будущим журналистам посчастливилось побывать на генеральной репетиции спектакля «Время возобновляет ход». Режиссёр-постановщик Александр Титовский все сюжетные перипетии фантастического детектива не раскрывает. О чем спектакль, попыталась узнать Алина Молчановская.

- В чём смысл спектакля, если кратко?

Александр Титовский, режиссёр-постановщик спектакля «Время возобновляет ход», художественный руководитель театральной студии «Домино», г. Мурманск: «Про этот спектакль много слов сказать и невозможно, потому что это всё-таки детектив. Но я скажу так, знаете, атмосфера создавалась этого спектакля исходя, наверное, из фильма «Бэтмен», из комиксов про Бэтмена. У нас спектакль напоминает мрачный чёрно-белый комикс в стиле готэма».

На протяжении всего спектакля идёт дождь, случаются мистические вещи и происходят неожиданные поворотные моменты. Главную роль в постановке сыграла Анна Киндирова. Девушка не так давно занимается в студии «Домино», но уже имеет сценический опыт.

Юная журналистка Авелина Яралиева поговорила с начинающей актрисой.

- Расскажите, пожалуйста, про свою роль в этом спектакле? Кого вы играете?

Анна Киндирова, актриса театральной студии «Димино», г. Мурманск: «Я играю главную роль - детектива, который борется со злом. На мне всё вот это и держится».

Анна нам и показала, что находится за кулисами. Для журналистов из «Академии телевидения» всегда интересно побывать там, куда обычному зрителю вход закрыт.

Спектакль создан по мотивам книги мурманской писательницы Екатериной Шашковой «Время возобновляет ход». История, которая будоражит кровь. Детектива отправляют расследовать ограбление банка, из которого пропала круглая сумма. Но ни сотрудники, ни посетители ничего не видели. Власти и полиция не хотят, чтобы люди узнали о магической природе этого преступления.

Спектакль смотрится на одном дыхании. Впечатлили мистические спецэффекты, звук и игра актеров.

После просмотра постановки юные журналисты поблагодарили актёров за приглашение и игру.

Показ спектакля состоялся в Мурманске на сцене ДК Железнодорожников 14 и 15 марта.