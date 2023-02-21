Журналисты «Арктик-ТВ» дают старт Масленичной неделе на редакционной кухне

Рецептов блинов множество, но не стоит тратить время на поиски идеального, у вас есть возможность с первого раза приготовить их вкусно и быстро.

Нам понадобится: 2 яйца, 2 стакана тёплого молока, 1 стакан муки, соль и сахар по вкусу. Приступаем к смешиванию ингредиентов.

Теперь интенсивно перемешиваем тесто и следим за тем, чтобы не оставалось комочков.

Затем разогреваем сковороду на плите, обильно смазываем её маслом и обжариваем блинчики с двух сторон.

В этом году Масленица проходит с 20 по 26 февраля. Целую неделю можно радовать родных и близких этим прекрасным блюдом. И между прочим, поддерживают эту традицию ежегодно более 50% россиян, согласно опросу ВЦИОМ.