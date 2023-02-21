День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.23 19:30
Журналисты «Арктик-ТВ» дают старт Масленичной неделе на редакционной кухне
Рецептов блинов множество, но не стоит тратить время на поиски идеального, у вас есть возможность с первого раза приготовить их вкусно и быстро.
Нам понадобится: 2 яйца, 2 стакана тёплого молока, 1 стакан муки, соль и сахар по вкусу. Приступаем к смешиванию ингредиентов.
Теперь интенсивно перемешиваем тесто и следим за тем, чтобы не оставалось комочков.
Затем разогреваем сковороду на плите, обильно смазываем её маслом и обжариваем блинчики с двух сторон.
В этом году Масленица проходит с 20 по 26 февраля. Целую неделю можно радовать родных и близких этим прекрасным блюдом. И между прочим, поддерживают эту традицию ежегодно более 50% россиян, согласно опросу ВЦИОМ.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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