Журналисты «Арктик-ТВ» и группы «Мурманск ДТП ЧП» пробивались через заснеженные города Заполярья

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» вместе со Степаном Романчевым, руководителем группы в соцсети «ВКонтакте» «Мурманск ДТП ЧП», отправились в поездку по южной части Мурманской области, чтобы узнать, какие города больше всего завалены снегом. За один день они проехали 900 км и посетили шесть городов: Оленегорск, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Ковдор и Кандалакшу.

Степан Романчев, создатель группы «Мурманск ДТП ЧП»: «Мы решили проверить с журналистами «Арктик-ТВ» насколько муниципалитеты справляются с очисткой городов и улиц от снега и от всех зимних проблем. У нас получился настоящий коммунальный блокбастер – это и свисающие метровые сосульки с крыш, которые так и норовят сорваться на головы ничего неподозревающих прохожих, это и заснеженные дороги, заставляющие понервничать местных водителей».

- Во-первых, дорога убирается только центральная, во дворах. Потепление будет, будет невозможно проехать, - говорит наш земляк. - Тут много того, что меня не устраивает

Снежные шапки с кровель не оставляют шанса козырькам и витринам магазинов и разбивают их вдребезги. Жители региона с ужасом ожидают наступления весны.

- Я хочу, чтобы больше снега убрали, потому что весной будет река. Здесь будет речка, - возмущаются северяне.

А вот ледяные «пуфы» в Кировске, образовавшиеся прямо на тротуарах, привели журналистов в восторг. Смотрится это красиво, да и туристов может привлечь, но явно выбивается они из оценок «хорошая уборка».

Выпуск «Специального репортажа» о поездке журналистов по заснеженным городам региона можно будет увидеть в эфире «Арктик-ТВ№ и на сайте телеканала в ближайшее время.