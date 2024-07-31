Журналисты «Арктик-ТВ» не встретили на озере северян, которые там оставляют мусор
Ещё совсем недавно в Кольском Заполярье было очень жарко. А это значит, что многие северяне после работы или в выходные выезжали в парковые зоны, к водоёмам. Журналисты «Арктик-ТВ№ приехали в одно из таких мест - к озеру Большому питьевому, чтобы оценить ущерб, который такие вылазки наносят природе.
Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Купаться нельзя, но отдыхать можно! Мы решили после этих жарких дней прогуляться по различным местам отдыха и посмотреть, как же они выглядят сейчас? Наши земляки оставляют всё - от одежды, обуви и шин, и различных мангалов».
На первый взгляд «мусора» не видно, но стоит зайти вглубь леса и можно найти всё, что нужно для отдыха: мангалы, шампуры, угли в пакетах и многое другое. Люди привозят различные вещи, чтобы устроиться на природе с комфортом.
Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «А вот здесь люди, например, оставили стол и стулья. И собираются ещё, по всей видимости, вернуться, но мусор, к сожалению, с собой забрать забыли».
Всё это не только портит эстетический вид живописного места, но и может навредить животным и без того плохо растущим в северном регионе растениям.
Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Весь мусор, который оставляют здесь северяне, разлетается ветром по водоёмам. Например, сейчас мы у озера Большого, с которого вода поступает в наши дома».
После нашей прогулки мы решили узнать у мурманчан, как они относятся к тем, кто оставляет на местах своего отдыха отходы. Получили однозначные оценки:
- Вы собираете с собой мусор после того, как отдохнули?
– Да.
- А зачем это вообще важно делать?
- Чтобы не мусорить, чтобы потом другие люди, которые приехали отдохнуть, им было приятно.
- Вы сами собираете мусор после того, как отдохнёте?
– Конечно, обязательно. Всегда есть пакетик какой-то, мусор собрали, куда-то в машину кинули, вывезли.
- Зачем это важно делать?
– Это, по-моему, даже объяснять не надо. Это наш город, наша экология, наша земля, за ней нужно следить.
- Вы сами собираете мусор после того, как отдохнете?
– Конечно, обязательно, мы никогда не выбрасываем мусор.
– А зачем нужно это делать?
– Самим приятно ходить в чистой среде. Это, во-первых, говорит о воспитанности людей и самим приятно и остальным приятно во всём чистом находиться. Этому мы приучены с детства.
- Сами собираете мусор после того, как отдохнете?
– Конечно. Даже немножко берём с собой, что есть лишнее.
- Вы собираете чужой мусор и забираете его с собой?
– Не всё. Если много, то конечно, не всё забираем, если чуть-чуть, то берём.
- А зачем вы это делаете, почему?
– Чтобы сделать этот мир лучше.