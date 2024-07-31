Журналисты «Арктик-ТВ» не встретили на озере северян, которые там оставляют мусор

На Кольском полуострове жаркая погода сменилась прохладными свежими деньками. Пока мурманчане переводят дух от летнего зноя, Анастасия Кочурова решила узнать последствия массового скопления людей в зонах отдыха.

Ещё совсем недавно в Кольском Заполярье было очень жарко. А это значит, что многие северяне после работы или в выходные выезжали в парковые зоны, к водоёмам. Журналисты «Арктик-ТВ№ приехали в одно из таких мест - к озеру Большому питьевому, чтобы оценить ущерб, который такие вылазки наносят природе.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Купаться нельзя, но отдыхать можно! Мы решили после этих жарких дней прогуляться по различным местам отдыха и посмотреть, как же они выглядят сейчас? Наши земляки оставляют всё - от одежды, обуви и шин, и различных мангалов».

На первый взгляд «мусора» не видно, но стоит зайти вглубь леса и можно найти всё, что нужно для отдыха: мангалы, шампуры, угли в пакетах и многое другое. Люди привозят различные вещи, чтобы устроиться на природе с комфортом.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «А вот здесь люди, например, оставили стол и стулья. И собираются ещё, по всей видимости, вернуться, но мусор, к сожалению, с собой забрать забыли».

Всё это не только портит эстетический вид живописного места, но и может навредить животным и без того плохо растущим в северном регионе растениям.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Весь мусор, который оставляют здесь северяне, разлетается ветром по водоёмам. Например, сейчас мы у озера Большого, с которого вода поступает в наши дома».

После нашей прогулки мы решили узнать у мурманчан, как они относятся к тем, кто оставляет на местах своего отдыха отходы. Получили однозначные оценки:

- Вы собираете с собой мусор после того, как отдохнули?

– Да.

- А зачем это вообще важно делать?

- Чтобы не мусорить, чтобы потом другие люди, которые приехали отдохнуть, им было приятно.

- Вы сами собираете мусор после того, как отдохнёте?

– Конечно, обязательно. Всегда есть пакетик какой-то, мусор собрали, куда-то в машину кинули, вывезли.

- Зачем это важно делать?

– Это, по-моему, даже объяснять не надо. Это наш город, наша экология, наша земля, за ней нужно следить.

- Вы сами собираете мусор после того, как отдохнете?

– Конечно, обязательно, мы никогда не выбрасываем мусор.

– А зачем нужно это делать?

– Самим приятно ходить в чистой среде. Это, во-первых, говорит о воспитанности людей и самим приятно и остальным приятно во всём чистом находиться. Этому мы приучены с детства.

- Сами собираете мусор после того, как отдохнете?

– Конечно. Даже немножко берём с собой, что есть лишнее.

- Вы собираете чужой мусор и забираете его с собой?

– Не всё. Если много, то конечно, не всё забираем, если чуть-чуть, то берём.

- А зачем вы это делаете, почему?

– Чтобы сделать этот мир лучше.