Журналисты «Арктик-ТВ» отметили День борьбы с ненормативной лексикой вместе с земляками на улице

3 февраля во всём мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Как отпраздновать эту дату, спросите вы? Откажитесь от употребления нецензурных слов и выражений в своей речи!

3 февраля во всём мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Как отпраздновать эту дату, спросите вы? Откажитесь от употребления нецензурных слов и выражений в своей речи!

А журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у северян, как противодействовать крепким словечкам.

Вот, что получилось:

- Возможно ли избежать вот мата в повседневности?

– Возможно, просто не ругаться и всё!

– А сами часто ругаетесь?

– Практически не ругаюсь, уже лет пять, наверное. Изменил своё отношение к этому.

– А вот своим детям как-то прививаете?

– Прививаю, но не получается. Да, в своих компаниях они всё равно ругаются, на работе тоже ругаются все. Тяжело сдерживаться людям.

***

- Здравствуйте, но я не ругаюсь и никому не советую. Очень вредные слова разрушают энергетику человека

– А как вы боретесь с тем, что вокруг люди всё равно ругаются…

– Ну, я, как пенсионер, скажу, что внуки не ругаются. А я просто уже не реагирую на этих людей, потому что бесполезно их переучивать.

***

- Неприятно, когда идёт молодая девушка красивая, модная и сыпется из неё нецензурная брань. У нас в русском языке достаточно слов взаимозаменяемых, очень ёмких, ярких которые, можно просто применять в своей речи. У меня два внука, мы стараемся, чтобы они не слышали этих слов, читали книги и выражались достойно.

***

- Где-то он уместен. А вот при детях категорически неуместен, но на взрослых иногда имеет влияние и такое воздействие иногда нужно.

***

- Я понимаю некоторые ситуации, почему они так поступают, так выражаются. Но жить комфортнее, когда говорят приятные вещи, окружают тебя люди, говорящие русским языком, литературным, а не матерным.

- А как вы считаете, сложно с этим бороться?

– Нет, не сложно!

- А как вы это делаете?

– Ну, с ребёнком нужно поговорить. При ребёнке не надо ругаться, надо спокойно разговаривать и тогда ребёнок не будет. Он всё это берёт с общества: где нет мата, и он не будет тогда ругаться матом.

***

– А тебе самой как-то приходилось слышать такие крепкие словечки?

– Нет, мне вообще без разницы, как человек разговаривает.

– И сама тоже стараешься избегать таких слов?

– Да, конечно.

– Удаётся?

– Да, удаётся чаще всего.

***

- Надо показывать пример - не ругаться в общественных местах.

– Своим детям прививаете?

– Конечно, обязательно.

–Успешно?

– Да, на мой взгляд, а там уж я не знаю.

***

- На работе у меня никто не ругается.

– Как вам повезло.

– Я работаю доктором, доктора ругаются редко.

– Серьёзно?

– Серьёзно.

– Я думала, что наоборот: у них там очень напряжённая работа, перегрузки, стресс, я думала, что они ругаются зачастую.

– Нет, все стараются заменять это слова, например, на ёлки-палки.

- Как вы считаете, в современных условиях возможно ли избежать таких крепких словечек?

– Я думаю, что возможно…