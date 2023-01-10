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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.23 19:30

Журналисты «Арктик-ТВ» отметили День хореографа в студии ирландских танцев

9 января во всём мире праздновали День хореографа. Этот праздник посвящён тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей.

Ирландия – это не только «зелёные» пейзажи, развалины замков почти у каждой деревни, но ещё и богатая танцевальная культура, с которой можно познакомиться и в столице Заполярья.

Анна Ситобудская, руководитель студии ирландских танцев: «Люди про такое долгое время не знали, но мы тут уже двадцать лет. Да, студия существует двадцать лет. Я здесь всего три года, сначала следила за процессом из далека, моя учительница по русскому языку здесь занималась, выкладывала фоточки с мероприятий, видео с соревнований!.

Совмещать бальные танцы с ирландскими оказалось сложно, как отмечает Анна Ситобудская. Но дело случая всё изменило, девушка решила выбрать такой вид хореографии, где только сама будет отвечать за результат.

Анна Ситобудская, руководитель студии ирландских танцев: «Есть особенности. В первую очередь - это музыкальность. Мы танцем под музыку, и мы должны её слышать. Потом техника танцев».

Журналисты «Арктик-ТВ» решили опробовать ирландскую технику танцев.

Честно признаться, оказалось непросто, особенно встать на носочки человеку, не занимавшемуся танцами ранее.

Разделения по группам в обучении ирландским танцам нет: взрослые и дети наравне обучаются друг с другом. Навык растёт от начального уровня – «Beginners» до наивысшего – «Open». Анна Ситобудская не только преподаёт хореографию, но и сама участвует в состязаниях, стабильно занимая призовые места.

Анна Ситобудская, руководитель студии ирландских танцев: «У нас каких-то крупных фестивалей или соревнований по ирландским танцам не проводится. Приходится выезжать. Но я планирую, хотелось бы конечно в следующем году или через год провести свои соревнования здесь».

Культура Ирландии оставляет неизгладимое впечатление, как отмечают специалисты и те, кто успел побывать в этой стране.

Ирина Баулина, тренер по ирландским танцам: «Местная публика собирается, играют музыканты - дедулечки лет по восемьдесят: один с гитарой, второй там ещё с банджо, третий в какой-то колокольчик бьёт. Там все люди завсегдатаи таких мероприятий, они как-то очень дружно собираются. Они приходят в паб для того, чтобы пообщаться, увидеться с друзьями, попеть».

Ирландские танцы – это, в первую очередь, семья, где абсолютно разные люди уживаются под эгидой общего хобби.

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