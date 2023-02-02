Журналисты «Арктик-ТВ» отметили День осведомлённости о ревматоидном артрите со специалистами областной больницы

Сегодня во всём мире отмечается День осведомлённости о ревматоидном артрите. Чтобы повысить и расширить знания общественности об этом заболевании журналисты «Арктик-ТВ» пошли в Мурманскую областную больницу.

Ревматоидный артрит из всех заболеваний, связанных с воспалением суставов, можно назвать наиболее «коварным». Развивается медленно, а проявляется внезапно. И этим очень опасен.

Вячеслав Панов, пациент Мурманской областной больницы: «Боли пошли в колене, стал тяжело ходить, вставать тяжело было. Обратился по месту жительства к врачу, они направили уже к узкому специалисту - к ревматологу. А там уже пошли анализы. Назначили курс лечения».

У северян есть возможность легко получить консультацию по вопросам своего здоровья. Для этого достаточно позвонить в диагностический центр областной больницы, где специалисты расскажут, что можно сделать в той или иной ситуации.

Елена Иванова, заведующая ревматологическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Заболеваемость на севере по большому счёту не отличается от заболеваемости людей, которые проживают на более тёплых территориях. Примерно всё одинаково. Заболеваемость, где-то один процент от всего населения. На территории Российской Федерации пациентов, страдающих ревматоидным артритом, где-то около миллиона, зарегистрированных на сегодняшний день».

– А в следствие чего возникает болезнь, это приобретённое или наследственное?

– Сложные очень причины заболевания. В принципе, это заболевание генетически обусловленное.

Ревматоидный артрит — это наследственное заболевание, катализатором которого выступают стресс, переохлаждение, тяжёлая вирусная или бактериальная инфекции. Вылечить этот недуг нельзя, однако, жить с ревматоидным артритом полноценно вполне реально.

Елена Иванова, заведующая ревматологическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Самая основная задача человека - это вовремя обратить внимание на появление симптомов и сразу обратиться к врачу. Вовремя диагностированное заболевание и своевременно начатая терапия практически в ста процентах случаях гарантирует положительный результат».

Чтобы определить наличие заболевания, рассказа от пациента недостаточно, необходима визуальная диагностика. Я решила проверить, а всё ли в порядке с моими суставами…

Елена Иванова, заведующая ревматологическим отделением Мурманской областной больницы, заверила меня, что отклонений от нормы нет. К слову, 2 января во всём мире отмечают День осведомлённости о ревматоидном артрите. Для чего нужен, спросите вы? Чтобы повысить и расширить знания общественности об этом заболевании.