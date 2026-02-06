Журналисты «Арктик-ТВ» отметили Международный день бармена с супер барменом!

Работа бармена – это про высший пилотаж, это шоу и даже своя философия. Об одном из таких профессионалов, побывавшем в десятках стран от Европы до Азии и нашедшем подход к каждому гостю, в сюжете «Арктик-ТВ».

Международный день бармена – это праздник мастеров, способных превратить вечер в шоу, а напиток – в произведение искусства. Один из таких мастеров живёт в Североморске. Андрей Королев уже 20 лет стоит за барной стойкой, где и создаёт свои лучшие шедевры для гостей, родных и членов серьёзных жюри.

Андрей Королев, бармен: «Первый конкурс в моей профессиональной деятельности был Чемпионат Мира, в номинации начинающих».

Сейчас, конечно, Андрей далеко не начинающий. Серьёзный профессионал имеет свою аудиторию, постоянных клиентов и много заказов с выездным барным обслуживанием в другие города.

За годы тренировок Андрей Королев освоил флейринг – это вид барменского искусства, трюки с бутылками и другим инвентарём. Это не просто для красоты, это ритм и диалог с гостем, который начинается ещё до первой фразы. Трюки для бармена – не показательное выступление, а часть приготовления коктейля.

Андрей Королев, бармен: «Сейчас мы приготовим коктейль, где мы будем использовать достаточно оригинальную подачу. У всех этих трюков есть названия».

- И как долго ты этому учился?

– Учёба продолжается и до сих пор.

Главное философия бармена – это сделать ровно то, что хочет клиент.

Андрей Королев считает лучший коктейль – это тот, где учтены предпочтения человека, будь то цвет напитка, его вкусовые особенности или необычность подачи.

Андрей Королев, бармен: «Конечно гостям нравятся вкусные коктейли … Но сделать его надо максимально эффектно».

Совсем скоро Андрей будет снова показывать своё мастерство не для простых гостей, а для критиков серьёзных барных ассоциаций. Первым в этом сезоне станет Всероссийский чемпионат, который пройдёт в Москве, а затем Андрей планирует поехать на Международный этап в Макао.

Также его ожидает конкурс и выставка барменского искусства в Индии.

За годы в профессии Андрей посетил десятки стран, в каждой из которых он не только показывал, что умеет, но и учился новому.

Андрей Королев, бармен: «Здорово, что сейчас развивается наше взаимодействие со странами Азии. Мы можем подстраиваться под различные части света и гостей».

От первого дня работы за барной стойкой в 2006 году до международного признания. Каждодневные тренировки флейринга, оттачивание рецептур коктейлей и поиск новых вкусов – всё это и делает профессию делом жизни, когда каждый раз находишь что-то новое и точно знаешь, что результат оценят.