Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.26 19:30

Журналисты «Арктик-ТВ» отметили Международный день бармена с супер барменом!

Работа бармена – это про высший пилотаж, это шоу и даже своя философия. Об одном из таких профессионалов, побывавшем в десятках стран от Европы до Азии и нашедшем подход к каждому гостю, в сюжете «Арктик-ТВ».

Международный день бармена – это праздник мастеров, способных превратить вечер в шоу, а напиток – в произведение искусства. Один из таких мастеров живёт в Североморске. Андрей Королев уже 20 лет стоит за барной стойкой, где и создаёт свои лучшие шедевры для гостей, родных и членов серьёзных жюри.

Андрей Королев, бармен: «Первый конкурс в моей профессиональной деятельности был Чемпионат Мира, в номинации начинающих».

Сейчас, конечно, Андрей далеко не начинающий. Серьёзный профессионал имеет свою аудиторию, постоянных клиентов и много заказов с выездным барным обслуживанием в другие города.

За годы тренировок Андрей Королев освоил флейринг – это вид барменского искусства, трюки с бутылками и другим инвентарём. Это не просто для красоты, это ритм и диалог с гостем, который начинается ещё до первой фразы. Трюки для бармена – не показательное выступление, а часть приготовления коктейля.

Андрей Королев, бармен: «Сейчас мы приготовим коктейль, где мы будем использовать достаточно оригинальную подачу. У всех этих трюков есть названия».

- И как долго ты этому учился?

– Учёба продолжается и до сих пор.

Главное философия бармена – это сделать ровно то, что хочет клиент.

Андрей Королев считает лучший коктейль – это тот, где учтены предпочтения человека, будь то цвет напитка, его вкусовые особенности или необычность подачи.

Андрей Королев, бармен: «Конечно гостям нравятся вкусные коктейли … Но сделать его надо максимально эффектно».

Совсем скоро Андрей будет снова показывать своё мастерство не для простых гостей, а для критиков серьёзных барных ассоциаций. Первым в этом сезоне станет Всероссийский чемпионат, который пройдёт в Москве, а затем Андрей планирует поехать на Международный этап в Макао.

Также его ожидает конкурс и выставка барменского искусства в Индии.

За годы в профессии Андрей посетил десятки стран, в каждой из которых он не только показывал, что умеет, но и учился новому.

Андрей Королев, бармен: «Здорово, что сейчас развивается наше взаимодействие со странами Азии. Мы можем подстраиваться под различные части света и гостей».

От первого дня работы за барной стойкой в 2006 году до международного признания. Каждодневные тренировки флейринга, оттачивание рецептур коктейлей и поиск новых вкусов – всё это и делает профессию делом жизни, когда каждый раз находишь что-то новое и точно знаешь, что результат оценят.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире05:10«Если можешь, прости». Художественный фильм (16+)06:30«Редкие люди». Познавательная программа (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в РФ в декабре выросли на 14,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар прибавил 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Эхо аварии на ЛЭП: есть вопросы к управляющим компаниям, с точки зрения реакции на чрезвычайную ситуацию-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»