Журналисты «Арктик-ТВ» отметили Международный день стоматолога в отделе челюстно-лицевой хирургии

9 февраля, в Международный день стоматолога, мы решили пообщаться с врачами, которые работают, пожалуй, в наиболее сложном направлении современной медицины - челюстно-лицевой хирургия.

Основные виды стоматологической помощи - терапевтическая, ортопедическая, детская и хирургическая. Последняя считается наиболее самостоятельной, но и одновременно сложнейшей. Ведь врачи борются с различными повреждениями полости рта, зубов, дёсен и челюстей, лечат доброкачественные и злокачественные новообразования, удаляют опухоли, проводят зубосохраняющие операции и многое другое. В Мурманской областной клинической больнице за этот профиль отвечает отдел челюстно-лицевой хирургии.

Владимир Кудяшев, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МОКБ им. П.А. Баяндина: «В отделении челюстно-лицевой хирургии работают доктора, которые закончили лечебное дело, а также доктора, которые закончили институт по специальности «Стоматология». У нас в отделении работают шесть стоматологов. Сегодня у них профессиональный праздник. Они выполняют все виды работы, связанные с челюстно-лицевой хирургией, оказывают помощь при гнойно-воспалительных заболеваниях, при травмах челюстно-лицевой области, при врождённых пороках развития. Оперируем мы и деток. В общем, выполняют всю работу, которая требуется».

В больнице пациенты проходят как плановое лечение по направлению специалиста из поликлиники, так и получают экстренную помощь. Только за 2023 год медицинские вмешательство здесь оказали более 1000 человек, в приёмном покое дежурными врачами были осмотрены около 1,5 тысячи пациентов, а ещё тысяча была проконсультирована специалистами диагностического центра.

Наталья Сотникова, врач челюстно-лицевой хирург МОКБ им. П.А. Баяндина: «Лечение зубов, удаление зубов по острой боли в плановом состоянии - это те задачи, которыми занимаются стоматологические клиники. В нашем отделении, в том числе плановая помощь оказывается пациентам с разными заболеваниями. У нас несколько основных направлений - это хронические воспалительные заболевания, кисты, врождённые аномалии, жаберные щелевые рудименты челюстно-лицевой области, это травмы челюстно-лицевой области».

В сфере стоматологии каждое направление играет важную роль. Благодаря комплексному подходу и плодотворной работе врачей различных профилей получается достичь успешного результата.

Владимир Кудяшев, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МОКБ им. П.А. Баяндина, в день профессионального праздника поздравил коллектив с Международным днём стоматолога.