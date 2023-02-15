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Журналисты «Арктик-ТВ» отметили профессиональный праздник операционной медсестры в Мурманском областном онкологическом диспансере

15 февраля отмечают профессиональный праздник операционные медсестры, которые ежедневно помогают врачам спасать жизни людей. От их профессионализма зависит успех операции и выздоровление пациента. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать об этой профессии немного больше и отправилась на встречу с медсестрами в онкодиспансер.

Лечение больного – задача не только врача. Вместе с доктором этим занимаются и медсестры. Направлений работы у них много, но остановимся на операционном.

В этом случае специалисты занимаются подготовкой оперблока к работе. А также напрямую взаимодействуют с хирургом во время операции.

Наталья Давыденкова, врач-онколог 2 отделения опухоли молочной железы Мурманского областного онкодиспансера: «Это незаменимые помощницы, потому что хорошая медсестра следит за ходом операции. Ей не нужно лишний раз говорить, например, какой инструмент мне нужен. Это как твои вторые руки, как вторая кожа».

Действительно, тонкая организация всего процесса операции лежит на этих хрупких плечах. По мнению старшей медсестры областного онкодиспансера Елены Медведковой, главное, всегда сохранять голову холодной. Нужно контролировать эмоции и при любой ситуации действовать профессионально.

Елена Медведкова, старшая медсестра операционного отделения Мурманского областного онкологического диспансера: «Операции длительные, сложные. Нужно быть всё время настороже, чтобы в нужный момент обеспечить врача всем необходимым. Оборудования очень много, много расходного материала. Нужно знать и владеть багажом обеспечения, знать, когда и кому, что предложить».

Всего в областном онкодиспансере работают около 150 человек среднего персонала. Это не только медсестры, но и медбратья. И не только операционные, но и перевязочные, постовые, процедурные, лаборанты и другие. Специалисты отмечают, что молодёжь активно интересуется их непростой работой.

Надежда Синицына, главная медсестра Мурманского областного онкодиспансера: «Мы стараемся работать с нашими колледжами - с Кольским медицинским колледжем и мурманским. Мы с ними работаем тесно, мы охотно берём на практику их студентов. И многие студенты к нам приходят после завершения учёбы».

И остаются работать здесь, не боясь сложностей, которые могут возникнуть в процессе лечения или во время операций. Стоя рядом с врачом, борются со страшными недугами каждый день.

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