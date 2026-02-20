Журналисты «Арктик-ТВ» посетили мурманское котокафе «МурМания»

«МурМания» - первое мурманское котокафе. Его создательницей является Лиза Титова. Девушка признаётся, что кошки – её страсть и любовь всей жизни.

Об открытии пространства для братьев наших меньших она мечтала на протяжении 15 лет. На сегодняшний день команда котейни уже более года помогает бездомным котам и пристраивает их в добрые руки.

Лиза Титова, зооволонтёр, создатель котейни «МурМания»: «У каждой кошки, как и у человека, свой характер. Поэтому иногда, когда приходят люди и говорят, мы хотим эту кошку, то я говорю: «Не хотите. У вас маленький ребёнок, а она не любит маленьких детей. Возьмите вот эту, она обожает малышей, будет спать с ним в обнимку, и всё будет у вас хорошо». Иногда мы подсказываем, а иногда отказываем, бывают и такие случаи, но это редко».

Прежде чем забрать кота или кошку к себе домой, нужно ближе узнать хвостатого. Чтобы понять характер питомца, рекомендуется посетить котейню минимум два раза. Сейчас в котокафе обитает 8 животных. Комфорт пушистых жителей на первом месте, поэтому максимум в комнате готовы уместить 10 котов. У каждого из них своя история и судьба.

Лиза Титова, зооволонтёр, создатель котейни «МурМания»: «Латошка попал к нам из большого прайда. В Териберке умер дедушка, у него осталось 30 кошек, а его подруга начала кошек пристраивать. Она обратилась во все волонтёрские группы. Как правило, принять 30 кошек единовременно просто невозможно физически, поэтому мы разделили с волонтёрами этих кошек - взяли пятерых, а Латошка один из них».

Жители «МурМании» всегда рады подаркам. Лакомства питомцам принесли активные студенты-волонтёры.

Александр Ковалев, курсант отделения судовой энергетики, глава волонтёрского движения ММРК им. И.И. Месяцева: «Мы участвуем в акции «Добро в действии», сейчас она проходит по регламенту акции «Помоги другу». Мы собрали корм для животных и принесли в это кафе».

Для котов выдался удачный день. Анфиса с подругой тоже принесли большой пакет с кормом и игрушками. Больше всего им запомнился кот Бостон.

Анфиса Кислицина: «Такой чёрный и большой кот! Он мало обращал внимания на людей, на меня вообще никак не реагировал. Он мне и понравился, потому что он такой спокойный».

Посетить «МурМанию» можно только по предварительной записи через группу «ВКонтакте».