Широкую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньямиЕжегодная выплата почётным донорам проиндексирована в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.26 19:30

Журналисты «Арктик-ТВ» посетили мурманское котокафе «МурМания»

«МурМания» - первое мурманское котокафе. Его создательницей является Лиза Титова. Девушка признаётся, что кошки – её страсть и любовь всей жизни.

Об открытии пространства для братьев наших меньших она мечтала на протяжении 15 лет. На сегодняшний день команда котейни уже более года помогает бездомным котам и пристраивает их в добрые руки.

Лиза Титова, зооволонтёр, создатель котейни «МурМания»: «У каждой кошки, как и у человека, свой характер. Поэтому иногда, когда приходят люди и говорят, мы хотим эту кошку, то я говорю: «Не хотите. У вас маленький ребёнок, а она не любит маленьких детей. Возьмите вот эту, она обожает малышей, будет спать с ним в обнимку, и всё будет у вас хорошо». Иногда мы подсказываем, а иногда отказываем, бывают и такие случаи, но это редко».

Прежде чем забрать кота или кошку к себе домой, нужно ближе узнать хвостатого. Чтобы понять характер питомца, рекомендуется посетить котейню минимум два раза. Сейчас в котокафе обитает 8 животных. Комфорт пушистых жителей на первом месте, поэтому максимум в комнате готовы уместить 10 котов. У каждого из них своя история и судьба.

Лиза Титова, зооволонтёр, создатель котейни «МурМания»: «Латошка попал к нам из большого прайда. В Териберке умер дедушка, у него осталось 30 кошек, а его подруга начала кошек пристраивать. Она обратилась во все волонтёрские группы. Как правило, принять 30 кошек единовременно просто невозможно физически, поэтому мы разделили с волонтёрами этих кошек - взяли пятерых, а Латошка один из них».

Жители «МурМании» всегда рады подаркам. Лакомства питомцам принесли активные студенты-волонтёры.

Александр Ковалев, курсант отделения судовой энергетики, глава волонтёрского движения ММРК им. И.И. Месяцева: «Мы участвуем в акции «Добро в действии», сейчас она проходит по регламенту акции «Помоги другу». Мы собрали корм для животных и принесли в это кафе».

Для котов выдался удачный день. Анфиса с подругой тоже принесли большой пакет с кормом и игрушками. Больше всего им запомнился кот Бостон.

Анфиса Кислицина: «Такой чёрный и большой кот! Он мало обращал внимания на людей, на меня вообще никак не реагировал. Он мне и понравился, потому что он такой спокойный».

Посетить «МурМанию» можно только по предварительной записи через группу «ВКонтакте».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок ИТ в Мурманской области: предлагаемые зарплаты выросли почти вдвое за пять лет
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире03:10«Медленное ТВ-Камин».04:50«Мечтатель». Художественный фильм (16+)06:30«Редкие люди». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области цены на картофель пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»