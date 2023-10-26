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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.23 19:30

Журналисты «Арктик-ТВ» приняли участие в акции «Белая трость»

Знаете ли вы, что при виде пешехода с белой тростью в любом месте проезжей части, ему нужно уступить дорогу? Сегодня съёмочная группа «Арктик-ТВ» знакомилась с правилами дорожного движения для людей с особенностями.

Для Татьяны Беляевой акция «Белая трость» – это возможность напомнить водителям о том, что на дорогах есть незрячие люди, а также освежить в их памяти правила дорожного движения.

Татьяна Беляева, участница акции «Белая трость»: «Там, где люди видят тебя с тростью, даже у нас во дворе, допустим, водители всегда останавливаются. Они даже останавливаются и говорят: «Давайте я вам помогу».

В реальности оказалось, что не все автолюбители знают, что незрячих нужно пропускать не только в зоне пешеходного перехода, но и в любом другом месте дороги.

Елена Борисова, инспектор ГИБДД по городу Мурманску: «Данная акция инициирована из-за общественного незнания по поводу того, что в пункте правил ПДД 14.5 есть правила для людей с ограниченными возможностями, в данном случае для людей, которые плохо видят. Они могут поднять белую трость и перейти дорогу вне зависимости, есть ли пешеходный переход или его нет».

Столица Заполярья развивается, а вместе с ней и комфортная городская среда. Скоро в Мурманске появятся 20 новых светофоров триолей, которые подскажут слабовидящим жителям города, разрешён проход или нет.

Татьяна Губайдуллина, председатель Мурманского регионального отделения ВОС: «В этом году, наверное, все жители города уже увидели, что у нас появились светофоры-триоли с речевым выходом, которые очень помогают не только слабовидящим и слепым людям нашего города, но ещё и пожилым».

Во время акции «Белая трость» сотрудники ГИБДД напомнили мурманчанам о том, что участниками дорожного движения остаются и люди с ограниченными возможностями здоровья. Водителям вручили памятки, где описаны правила поведения за рулём, если на дороге появился человек с особенностями.

Владимир Алешин, участник акции «Белая трость»: «Уважаемые водители, если вы видите человека с тростью на нерегулируемом перекрестке, пожалуйста, пропустите его».

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