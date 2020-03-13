Журналисты «Арктик-ТВ» пробиваются через непогоду

Съёмочная группа редакции «Арктик-ТВ», которая сегодня работала в Печенгском районе, попала в снежный плен. Дороги на севере области из-за метели так же были перекрыты.

Водителям приходилось пользоваться окольными путями или ждать пока дорожники расчистят трассу. Нам удалось связаться с нашим корреспондентом Денисом Прокопенко, который рассказал о ситуации на дороге.