Журналисты «Арктик-ТВ» пустых полок в магазине не нашли

А вот жители Мурманска пока только опасаются попасть под карантин.

В социальных сетях уже прокатилась волна паники по поводу того, что нужно срочно закупаться крупами, макаронами, тушенкой и туалетной бумагой. Фотографии пустых полок вчера вечером появились сразу в нескольких мурманских группах во «ВКонтакте». Корреспондент редакции «Арктик-ТВ» отправилась в гипермаркет, чтобы проверить, неужели в Мурманске начался дефицит.

В списке необходимых продуктов в случае карантина - сахар. Его много. Битвы за сладкий белый порошок нет. На полках тушенка, говяжья.

Полки забиты, дефицита нет.

Одну такую корзинки для подстраховки - на случай карантина - мы нашли. Но хозяина рядом не оказалось.

А так, в магазине всё буднично, у кассовых стоек очередей нет.

О волнениях, связанных с коронавирусом, напоминают только маски на лицах северянок.

А можно ли купить медицинские маски сегодня? Идём в аптеку.