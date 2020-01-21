Журналисты «Арктик-ТВ» пытались найти героя 2020 года во дворе на проспекте Ленина, 80

Жители дома номер 80 по проспекту Ленина жалуются на нашествие крыс. В социальные сети люди выложили видеоролик, на котором видно, как грызуны бегают возле мусорных контейнеров и пытаются проникнуть в подъезды жилого здания. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» проверила, действительно ли ситуация настолько вопиющая.

Этот видеоролик, как и несколько других, сделанных в разное время суток, появился в одной из мурманских групп в социальной сети. На записи отчётливо видно, как несколько крыс бегают вокруг мусорных баков и около подъездов. Грызуны обнюхивают каждую щель в дверях, встают на задние лапки, будто бы хотят попасть внутрь. От такого соседства жители ближайших с рассадником хвостатых гостей домов, не в восторге.

Журналисты «Арктик-ТВ» попытались выяснить, действительно ли ситуация настолько плачевна, как давно крысы поселились во дворе, побеседовав с мурманчанами.

Елена Ваганова, мурманчанка: «Вы знаете, когда на улице мы разговариваем с девушками с подъезда, то мы видим, как они ходят. И вечером, и днём. Просто бегают от машины к машине. Мы там стоим, а они бегают».

В подъезды крысы пока не проникли. Встречают их исключительно на улице. Больше всего жители переживают за детей. Ведь эти животные переносят болезни и могут быть агрессивными. Грызунов периодически травят, считают люди, но они всегда возвращаются.

Не исключено, что и в этот раз во дворе поработали дератизаторы. За всё время, что наша съёмочная группа дежурила во дворе, ни одного живого грызуна мы так и не увидели.