Журналисты «Арктик-ТВ» расспросили земляков о том, какие подарки они собираются дарить близким на Новый год

Каждый год россияне собираются возле новогоднего стола и дарят друг другу подарки, а кто-то находит их на следующее утро под ёлкой.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать, что подарят северяне своим друзьям и близким, а что хотят получить сами.

- Сколько вы планируете потратить на подарки в Новый год?

– Наверное, тысяч двадцать.

– Какие самые запоминающиеся подарки дарили вам?

– Мне недавно тайный Санта подарил тематический подарок по мотивам сериала Твин Пикс. Я был впечатлён уровнем детализации и вовлеченности в эту тему, так что это было очень приятно.

– Какой подарок вы хотите на этот Новый год?

– Не знаю.

- Какой подарок ты хочешь на Новый год?

– Не знаю.

– Писала письмо Деду Морозу?

– Нет.

- Любовь друг другу - самый лучший подарок на всю оставшуюся жизнь.

– Расскажите, какие подарки вы подарите близким?

– Носки, полотенца. Самый оптимальный вариант. Говорят, что это не очень хороший подарок, зато надёжно и красиво.

- Какой самый запоминающийся подарок вам дарили?

- Я даже не вспомню.

– А расскажите, что вы хотите на этот Новый год?

– Счастья, удачи, везения, вот мои ценности на этот Новый год.

– А сколько денег вы планируете потратить на подарки близким?

- 50 тысяч, наверное.