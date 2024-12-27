Журналисты «Арктик-ТВ» расспросили земляков о том, какие подарки они собираются дарить близким на Новый год
Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать, что подарят северяне своим друзьям и близким, а что хотят получить сами.
- Сколько вы планируете потратить на подарки в Новый год?
– Наверное, тысяч двадцать.
– Какие самые запоминающиеся подарки дарили вам?
– Мне недавно тайный Санта подарил тематический подарок по мотивам сериала Твин Пикс. Я был впечатлён уровнем детализации и вовлеченности в эту тему, так что это было очень приятно.
– Какой подарок вы хотите на этот Новый год?
– Не знаю.
- Какой подарок ты хочешь на Новый год?
– Не знаю.
– Писала письмо Деду Морозу?
– Нет.
- Любовь друг другу - самый лучший подарок на всю оставшуюся жизнь.
– Расскажите, какие подарки вы подарите близким?
– Носки, полотенца. Самый оптимальный вариант. Говорят, что это не очень хороший подарок, зато надёжно и красиво.
- Какой самый запоминающийся подарок вам дарили?
- Я даже не вспомню.
– А расскажите, что вы хотите на этот Новый год?
– Счастья, удачи, везения, вот мои ценности на этот Новый год.
– А сколько денег вы планируете потратить на подарки близким?
- 50 тысяч, наверное.