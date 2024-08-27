Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать о тяжёлых буднях моряков на барке «Седов»

Самый большой парусник в мире пришвартовался у берегов Мурманска. Анастасия Кочурова зашла на палубу барка «Седова» и узнала, насколько опасна и трудна работа моряка.

Барк «Седов» - самый большой парусник не только в России, но и во всем мире. Изначально судно перевозило навалочные грузы между портами Европы и Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии и Океании, однако, кроме этого, его с самого начала использовали и в качестве учебного судна.

Сейчас на борту «Седова» около 140 курсантов, самым смелым предстоит карабкаться на мачту, чтобы опускать или поднимать паруса. Это бесценный и уникальный опыт, получать который ребята, впрочем, будут под присмотром бывалых мореплавателей.

Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета: «Здесь совсем другая парусность за счёт мачт и реев, инерция судна. Это должен знать и чувствовать и капитан, и каждый вахтенный помощник, который находится на борту и отвечает за безопасность судна. Когда судно идёт под парусами – это особое умение, особое искусство и, самое главное, особое ощущение тех, кто находится на борту. Вы знаете, шелест парусов, ветра, когда главный двигатель выключен, я 50 лет не ходил на паруснике, но до сих пор это ощущение остаётся».

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Это марсобрасовая лебёдка, которая управляет реями на корабле «Седов». Делается всё очень просто: достаётся размах, насаживается на это место и, как в часовом механизме, шестеренки помогают направлять вправо или влево эти реи».

Нужно приложить немалые усилия, чтобы привести чугунный механизм в действие.

Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «В моих руках сейчас находится штурвал барка, с помощью него задаётся курс судна. Конечно, одной мне управлять судном не получится. За штурвалом, как и за лебедками, должны стоять несколько рулевых. Несмотря на то что барк управляется старинным методом, он оснащён современным оборудованием, на котором курсанты также учатся управлять парусником».

Виктор Николин, капитан учебного парусного судна «Седов»: «Какие сложности? Всё штатно! Путь, я бы не сказал, что долгий, с попутными ветрами из Петербурга до Мурманска. Курсанты изучают азы морской профессии, знакомятся с морем, работают с парусами, вяжут морские узлы, занимаются с боцманами - учатся морскому делу».

Город-герой Мурманск курсантов встретил ярким северным сиянием и группой любопытных северян, желающих первыми увидеть легендарное судно.

В морском порту «Седов» пробудет недолго, 1 сентября барк вместе с курсантами Мурманского арктического университета отправится в Санкт-Петербург.

В столицу Заполярья знаменитый парусник не заходил уже 4 года. Последний визит был в октябре 2020-го.Тогда судно в Мурманске встречали тожественно, ведь экипаж прошёл Северным морями путём. Событие до сих пор считается уникальным для судов такого класса. Этот поход «Седова» стал логическим завершением кругосветного плавания с участием парусников «Паллада» и «Крузенштерн».

А ещё прошлый визит запомнился благодаря представлению, которое устроили пауэрлифтёры. Трое силачей вручную сдвинули с места барк и тем самым установили мировой рекорд.

Леон Мирошник, Евгений Казаков и Евгений Марков, атлеты: «Когда планировался этот рекорд, мы рассчитали, что на каждого человека приходится примерно тяговая сила 100 тонн. То есть, каждый тащил за собой минимум 5 самосвалов «Volvo».

Тем, кто не знаком с историей барка, напомним, что с 1991-го по 2017 год судно относилось к Мурманскому государственному техническому университету. Однако, все ремонтные работы, как и сейчас, проводились, в основном, в Калининграде.