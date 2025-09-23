Журналисты «Арктик-ТВ» с сотрудниками Госавтоинспекции проверили знания ПДД у первоклассников 45-й общеобразовательной школы

Проект «Я – участник дорожного движения» реализуется совместно с поддержкой Министерства информационной политики Мурманской области.

Нужно ли смотреть по сторонам, переходя дорогу по зебре? Какой сигнал светофора запрещает идти даже через пешеходный переход? И стоит ли обходить автобус сзади? Первоклассники школы №45 Мурманска не зря повторяют самые важные правила дорожного движения.

Татьяна Бондарь, юный пешеход: «Я всегда перехожу только на зелёный».

– А если ты видишь машину, но пешеходный переход есть, как себя вести на дороге нужно?

– Я жду, когда машина остановится, а ещё поднимаю руку, чтобы водитель меня увидел.

Казалось бы, такие простые правила, но их соблюдают даже не все взрослые. А ребёнок может нарушить, если потеряется, задумается или будет отвлекаться, например, на мобильный телефон.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманск: «Сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят для них первое знакомство с дорогой, со знаками, подготавливают их к этой среде, чтобы они чувствовали себя безопасно там. А главное, чтобы не нарушали правила, были законопослушными юными пешеходами».

Автоинспекторы нередкие гости в школах города, человеку в форме обычно легче завладеть вниманием детей. Именно поэтому ведут себя сорванцы на занятиях сосредоточено и запоминают едва ли не каждое слово.

Игорь Сухоруков, юный пешеход: «Если ты не будешь соблюдать правила дорожного движения и пойдёшь на красный свет, а у машины будет зелёный, то машина может сбить человека. В этом будет виноват сам пешеход, а не водитель машины».

Теперь юные пешеходы не только знают, что «Зебра» - это не только животное, а дорожные знаки не только для водителей, но и для самих пешеходов.