Журналисты «Арктик-ТВ» собирали для Андрея Чибиса поздравления северян в день его рождения

Сегодня свой день рождения отмечает губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис. Журналисты редакции «Арктик-ТВ» решили узнать у земляков, что они хотят пожелать главе региона в этот день.

Сегодня свой день рождения отмечает губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис. Журналисты редакции «Арктик-ТВ» решили узнать у земляков, что они хотят пожелать главе региона в этот день.

- Хочу поздравить с днём рождения! Чтобы помогал коренному населению Мурманской области.

- Хочу сказать, что у нас очень хороший губернатор. Мне очень нравится. Спасибо ему. Город меняется к лучшему.

- Молодец, хорошо работает.

- Поздравляю, здоровья ему! Счастья, благополучия, семейного и всего-всего.

- Счастья в семье, успехов в карьере, чтобы он заботился о своей области.

- Желаю процветания, успехов в работе на благо развития нашего региона.

- Поздравляю с днём рождения! Желаю всего самого наилучшего.

- Счастья, здоровья, успехов в работе!