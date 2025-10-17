Журналисты «Арктик-ТВ» собрали у земляков жизненные наставления их отцов
День отца – добрый праздник, который из года в год напоминает нам о том, какую важную роль отцы играют в институте семьи.
Накануне значимого дня мурманчане поделились с журналистами «Арктик-ТВ» своим мнением о том, какой вклад папы внесли в их жизни.
В преддверии этого праздника мы решили узнать у земляков, какой самый главный совет дал им их отец? И вот какие ответы на него мы получили:
- Преданности Родине. Он у меня бывший военный, к сожалению, уже ушёл из этой жизни… Преданность, патриотизм, любовь к Родине, любовь к семье, любовь к детям - это всё от отца.
- Быть хорошим человеком.
- Не обращать внимание на других, делать то, что мне нравится.
- В любой ситуации быть сильной.
- Не пить алкоголь, заниматься спортом всегда.
- Не сдаваться никогда.
- Мой отец научил меня самостоятельности, ответственности и воле характера.
- Порядочности, уважению к старшим, прежде всего. А остальное всё в руках нашего Бога.