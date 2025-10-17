Журналисты «Арктик-ТВ» собрали у земляков жизненные наставления их отцов

В преддверии этого праздника мы решили узнать у земляков, какой самый главный совет дал им их отец? И вот какие ответы на него мы получили...

День отца – добрый праздник, который из года в год напоминает нам о том, какую важную роль отцы играют в институте семьи.

Накануне значимого дня мурманчане поделились с журналистами «Арктик-ТВ» своим мнением о том, какой вклад папы внесли в их жизни.

В преддверии этого праздника мы решили узнать у земляков, какой самый главный совет дал им их отец? И вот какие ответы на него мы получили:

- Преданности Родине. Он у меня бывший военный, к сожалению, уже ушёл из этой жизни… Преданность, патриотизм, любовь к Родине, любовь к семье, любовь к детям - это всё от отца.

- Быть хорошим человеком.

- Не обращать внимание на других, делать то, что мне нравится.

- В любой ситуации быть сильной.

- Не пить алкоголь, заниматься спортом всегда.

- Не сдаваться никогда.

- Мой отец научил меня самостоятельности, ответственности и воле характера.

- Порядочности, уважению к старшим, прежде всего. А остальное всё в руках нашего Бога.