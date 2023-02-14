Журналисты «Арктик-ТВ» устроили грандиозную дегустацию шаурмы в Международный день шаурмы

Этот репортаж создан в честь Международного дня шаурмы, который заслуживает самого что ни на есть особенного внимания, потому что шаурму, или шаверму, как называют её в некоторых регионах, кушают все.

Мария Рябенкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Я не ярый фанат этого блюда, но в Международный день шаурмы мне захотелось разобраться, за что её так любят и какая шаурма в Мурманске самая вкусная».

Для начала мы решили спросить у мурманчан, как они относятся к шаурме, правильно шаурма или шаверма, а также, без чего они никак не могут представить столь популярное блюдо уличной кухни.

Ответы получили очень разные, главное быть голодным и позитивно настроенным. Иначе никак.

Ищем самую вкусную шаурму города. Расследование мы решили провести в каждом из районов, а стартовать из центра. Наш первый адрес: улица Коминтерна…

Мы оплатили заказ и принялись терпеливо ждать, узнавая новые подробности приготовления традиционной шаурмы...

Реально очень сочная шаурма, с множеством овощей, вкусным мясом. Так что уже в первом месте мы попробовали вкусную шаурму, теперь двигаемся дальше.

Наша следующая точка в Первомайском районе на Кольском проспекте.

Оказывается, видов шаурмы – великое множество: каких только нет - на любой вкус и даже цвет…

Не тратя время на разговоры, мы заказали шаурму во второй раз!

Свежие овощи, огурцы, китайская капуста, зелень, лук… Так готовят традиционную шаурму. После того, как все ингредиенты завернули – время поджарить её на гриле…

Что ж, вторая шаурма, которую я попробую. Уже можно увидеть, что лаваш отличается, очень прикольно выглядит. Очень вкусно…

У нас осталась последняя точка и мы туда направляемся. Едем на улицу Калинина в Ленинском округе.

Мы остановились на классическом варианте.

Идёт время очередного ожидания. Но мы-то точно знаем, что оно стоит того. Пока шаурму поджаривали, наш оператор рассказал о своём любимом виде этого блюда…

Но вот и наш заказ! Будем пробовать третью шаурму, она вся такая в салфеточках, пахнет уже очень вкусно.

Мария Рябенкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Попробовав шаурму в трёх районах нашего города, я могу уверенно сделать вывод, что шаурма у нас в Мурманске вкусная!».

Эксперимент прошёл удачно, но это ещё не всё. В качестве бонуса мы решили зайти в супермаркет и отведать шаурму ещё и там, чтобы узнать, а так ли сильно она отличается от предыдущих по вкусу.

Оплатили заказ на кассе и поехали в редакцию, разогревать её и пробовать.

Магазинная шаурма, конечно, неплохая. Но, я бы сказала, что на твёрдую троечку в сравнении с теми, которые готовили при нас, подавали сразу и они были очень вкусные, сочные и горячие. Конечно же, шаурма из магазина – это немножко не то, но если у вас нет совсем времени, вы можете, в принципе, купить и её.