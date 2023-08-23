Журналисты «Арктик-ТВ» узнали подробности о строительстве в Мурманске кафедрального собора

Непосредственные работы на пустыре в районе улицы Буркова областного центра ещё не начались, так как инициатива находится на проектной стадии.

Отец Владимир, секретарь Мурманской митрополии: «Мы приобретём не просто церковь, это будет мощная точка притяжения… Целый, целый перечень. Тоже кафе, оно будет ориентировано на календарь православных праздников и постов. Люди, не знакомые с правилами, смогут максимально просто приобщиться к ним».

Как такой комплекс будет выглядеть, пока не известно, но визуализацию будущего собора представители Епархии обязательно представят на суд жителей города. Которые, к слову, далеко не единогласно одобряют строительство духовного центра. Многие считают, что на улице Буркова уместнее смотрелся бы парк аттракционов, который был на этой территории в советское время.

По мнению священнослужителей, создание на месте бывшего кладбища жертв интервенции развлекательных комплексов – кощунство. А вот церкви принято ставить рядом с погостами.

Рано говорить и о сроках начала и завершения строительства, отмечают в Епархии: в этом деле очень много нюансов, но главное, - это стремление начать.