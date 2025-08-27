Журналисты «Арктик-ТВ» узнали у пожилых мурманчан, что они помнят про свои далёкие школьные годы

«Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят? Их не воротишь назад». Это стихотворные воспоминания о школе известного советского поэта Евгения Долматовского.

Журналисты «Арктик-ТВ, решили узнать, как мурманчане вспоминают времена своей учёбы:

- Помните свои школьные годы?

– Очень хорошо.

– Расскажите, чем вам запомнились ваши школьные годы?

– Бесконечными занятиями в секциях, в неограниченном количестве и бесплатно. Куда хочешь, туда и идёшь. И в других аналогичных образовательных программах.

– А в какие секции вы ходили?

– Плавание, парус, подводное плавание.

– Помните своего первого учителя?

– Конечно, помню.

- Можете рассказать, чем она вам запомнилась?

– Практически ничем.

– Какой у вас был самый любимый предмет в школе?

– Физика и география. Шикарные учителя были. Просто шикарные.

– А с вашими одноклассниками общаетесь?

- Сейчас уже нет. Это было давно и неправда. 70 лет прошло. Разве можно вспомнить?

***

- Ну, я в деревне училась. В деревне Тамбовской области. Школьные годы прекрасно проходили. Чего там говорить. Везде ходили, безобразничали, по огородам лазили. Ну, и игры были. Лапта была. Только проталинки появлялись у нас на бугорке, туда бегали и в лапту играли. Много игр было всяких. И прятки всякие.

– А вы можете вспомнить самый интересный, запоминающийся случай из школьной жизни?

– Пацанов била я. Я пацанов гоняла. Они меня боялись.

– Почему вы их гоняли?

– Потому что они вредничали. Вредничали и получали. Всякие нюансы были в школе.

– Помните своих одноклассников?

– Ой одноклассники… Поумирало уже много.

– Общаетесь сейчас с кем-то?

- Если езжу, то встречаемся в Липецке. В Липецке сейчас все живут. Встречаемся, общаемся. Общего очень много. Тогда интересное было детство.

– А помните, как учителя тогда преподавали?

– Учителя? Как вам сказать. Добрые были учителя. После уроков оставляли. Заставляли всё переписывать, если что-то не написали. Добрые были учителя. Как-то с уважением относились к нам, к ученикам.

***

- А вы помните свою самую первую учительницу?

– Не помню, честно скажу.

– А любимую?

– А любимый был у нас директор Николай Иванович. Очень хороший дядька был. Такой внимательный, относился к деткам нормально.

- Можете рассказать самые интересные случаи того времени?

– Самый интересный случай, самый запомнившийся? Это, когда я была в первом классе, а папа мой тогда ходил в море, в заграничные рейсы. Я пошла в первый класс и мне приносят доставку семь гладиолусов. Это 1989 год, представляете, как это было?! Доставка цветов к первому сентября. Как-то он там подсуетился. Эти семь гладиолусов я помню до сих пор.

***

– А вы помните своих учителей в школе?

– Да. Очень хорошо. И первую свою учительницу помню. И в старших классах... Учительницу русского и литературы очень хорошо помню. Встречаемся иногда.

- Чем они вам так запомнились?

– Первая учительница Наталья Петровна была, во-первых, очень такой добрый человек, во-вторых, профессионал своего дела. Она как научила нас падежам во втором классе, так до сих пор я их и помню. Это были люди, которые максимально терпимо относились к детям, они с любовью относились к своему делу, плюс, были профессионалы высокого уровня.

– А вы одноклассников своих помните? Общаетесь с ними?

– Да, вот буквально на выходных встречалась с одноклассницей, она из Питера приезжала.

***

- Помните свои школьные годы?

– Ох, когда это было. Мне уже много лет.

– А с одноклассниками общаетесь?

– Уже нет.

***

- Вы помните свои школьные годы?

– Помню, да.

– Расскажите, как это было?

– Это было замечательно. Это было лучше, чем нынешнее время.

– А почему такое мнение?

– Образование было лучше.

***

– Помните своего первого учителя?

– Да.

– Расскажите, чем она вам так запомнилась, как её зовут?

– Светлана Андреевна её зовут. Запомнилась тем, что это первая учительница. Я помню, что мы ещё писали ручкой с пером. И вот она нам говорила, что если вы будете хорошо писать, то я вам разрешу шариковую ручку взять. Вот это почему-то у меня в памяти. Поэтому, мы старались, писали. Очень красиво писали, не то, что сейчас дети пишут.

– Одноклассников помните своих? Общаетесь?

– С одноклассниками, да. Собирались, встречались, помню, хотя уже много лет прошло.

– Есть какой-то интересный случай из того периода?

– Всё было интересно. Было интересно учиться.

- Что вам больше всего запомнилось с тех лет?

– Никому ничего не надо было. Все жили очень хорошо, не то что сейчас - каждый за себя живёт. А в советское время всё сплоченно жили. А сейчас просто не поймешь. Каждый за себя.

– А можете вспомнить какой-нибудь самый запоминающийся случай?

– Я помню праздник 7 ноября. Ещё маленький был, несём транспаранты…