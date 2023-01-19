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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.23 19:30

Журналисты «Арктик-ТВ» встретили День патологоанатома в областной больнице

Патологоанатомы занимаются не только вскрытием трупов с целью установления точной причины смерти. 80% трудовой деятельности эти медицинские работники занимаются исследованиями, которые выявляют отклонения от нормы. Сегодня отмечают День патологоанатома, поэтому журналисты «Арктик-ТВ» заглянули в областную больницу им. Баяндина.

Вскрытие и установление причины смерти занимает десять процентов от общего рабочего времени врача-патологоанатома. Прижизненное исследование биоматериалов пациентов, которые отправляют онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, основное в работе патологоанатома.

Ирина Шувалова, врач-патологоанатом, гистолог областной больницы им. Баяндина, главный внештатный патологоанатом Мурманской области: «Диагноз между опухолевыми заболеваниями, либо какие-то специфические заболевания, неспецифические заболевания, какие-то патологические процессы, например, определение процессов тканей, - это основная работа врача-патологоанатома».

Врачи-патологоанатомы давно отошли от ручного метода приготовления материалов для работы к автоматизированному. Это позволяет получать образцы намного быстрее. Кроме этого пару лет назад в медучреждениях нашего региона появился иммуногистохимический метод исследования.

Людмила Старченкова, врач-патологоанатом высшей категории, гистолог областной больницы им. Баяндина: «Иммуногистохимический (ИГХ) метод исследования позволяет использовать определённые маркеры, попроще - сыворотки или красители. Это маркеры, которые наносятся на препарат и дают свечение при определённых отклонениях. Очень важно узнать опухоль это или нет, получить ответ на то, как реагирует ткань на гормоны, а это важно для лечения, допустим, опухоли молочной железы. Вопросов много, которые ИГХа помогает решить».

А вот фиброзх можно увидеть при помощи обычного микроскопа, отмечает один из 6 патологоанатомов областной больницы Ирина Шувалова. Соединительная ткань разрастается и появляются изменения в различных органах. Такая защитная реакция нашего организма естественная, он изолирует очаг воспаления от окружающих тканей и системного кровотока. Узнать о том является ли процесс злокачественным или, наоборот, можно в течении 20 минут.

Ирина Шувалова, врач-патологоанатом, гистолог областной больницы им. Баяндина, главный внештатный патологоанатом Мурманской области: «Иногда во время операции у хирургов возникает вопрос, является ли то, что они видят в органе, онкологическим процессом - злокачественным либо это какие-то не специфические изменения, например, воспаления. Им необходимо ответ именно сейчас, чтобы понимать какой объём оперативного вмешательства надо выполнять. В данной ситуации они берут кусочек ткани и экстренно отправляют в патологоанатомическое отделение, где проводится его вырезка, осмотр, окрашивание и патологоанатом в течении двадцати минут даёт ответ хирургу, что именно он видит в тканях. Исходя из ответа патологоанатома, хирург принимает решение, сворачивать операцию либо необходимо расширение операции».

Высокая ответственность за жизни людей делает работу таких специалистов очень непростой. К достоинствам же стоит отнести отсутствие общения с пациентами, что экономит время и возможность совмещать работу с научной деятельностью. Однако профессия имеет ряд издержек, например, специалист должен обладать устойчивой психикой, поэтому идут в патологоанатомы неохотно.

Людмила Старченкова, врач-патологоанатом высшей категории, гистолог областной больницы им. Баяндина: «Это довольно сложно поиск себя. Лично меня всегда интересовало всё, я не могла зациклиться на определённом каком-то отрезке: терапия, хирургия или что-то более узкое. Гистология, микроскоп - это то, что я полюбила со второго курса, оно стало моей профессией».

Ирина Шувалова, врач-патологоанатом, гистолог областной больницы им. Баяндина, главный внештатный патологоанатом Мурманской области: «Когда я училась, то мне было интересно всё. Я металась от одной специализации к другой, но в дальнейшем я выбрала патологическую анатомию, потому что она включает все специальности одновременно: сейчас ты смотришь материалы урологического пациента, через пять минут исследуешь материалы от гинекологического пациента, далее материал от лор-пациента, далее это опухоль. Это разнообразный материал, плюс мне всегда было интересна основа, что лежит в основе заболевания».

Установление точной причины смерти для патологоанатомов, как вы поняли, лишь малая часть работы, а вот исследования - большая, именно эти специалисты выявляют многие отклонения от нормы ещё при жизни человека.

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