Журналисты «Арктик-ТВ» выяснили отношение земляков к запрету рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг

Запретить рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение.

По мнению некоторых депутатов, эти практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и порой их используют мошенники. Поэтому, цель авторов проекта — защитить людей от психологического и финансового вреда.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться у мурманчан, обращались ли они к таким специалистам и как относятся к инициативе депутатов.

- Здравствуйте, сейчас рассматривается законопроект об отмене рекламы деятельности экстрасенсов, астрологов. Что думаете на этот счёт?

– Это правильно, если кто-то захочет что-то узнать, они сами найдут с кем связаться, не надо это рекламировать на всю страну.

- Думаю, что идея неплохая. Люди в это верят, для них это важно, но могут обманываться и теряют на этом последние деньги.

- Не обращались сами, но, скорее всего, это будет к лучшему. Чтобы люди, которые на это надеются, не надеялись, а верили в реальность.

- Мы думаем, что астрология - это нормальная тема, наука. Я просматриваю гороскопы и там очень детально всё и интересно.

- Нет, не обращалась, но интересовалась. Но я бы не запрещала.

- Я никогда не обращалась, потому что я атеист! Я верю в себя и в свои силы. Считаю, что это реклама пропагандирует то, что не нужно людям.

- Я считаю, что каждый решает сам, обращаться или нет.

- Чтобы полностью запрещать, я думаю, не стоит. Каким-то людям всё равно они понадобятся. Смысл что-то просто запрещать, когда запрещаешь, то человеку ещё больше хочется.