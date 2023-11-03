Журналисты «Арктик-ТВ» заглянули в закулисье 91-летней «Кировки»

В этом году Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова отмечает свой 91-й день рождения. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на репетиции праздничного концерта и заглянула в самые укромные уголки творческого мира.

Заместитель директора ДК Екатерина Крюкова о «Кировке» знает всё и с любезностью соглашается провести нам экскурсию по Дворцу культуры.

Екатерина Крюкова, заместитель директора Мурманского областного ДК им. С.М. Кирова: «Здесь значимые мероприятия начинались именно с нашей площади, здесь - во Дворце. Здесь 8 мая 1985 года городу вручили Звезду Героя».

Возможно поэтому большинство крупных областных праздников организуют именно в этих стенах. А широкой публике «Кировка» известна как концертная площадка для выступлений приезжих артистов. Кто только не поднимался на эту сцену! И Иосиф Кобзон, и Александр Розенбаум, и, например, группа «Мельница». ДК - опорный пункт региональной лиги КВН, игры которой каждый раз собирают полный зал. А ведь Дом культуры богат и своими талантами.

Екатерина Крюкова, заместитель директора Мурманского областного ДК им. С.М. Кирова: «У нас есть творческие коллективы, которые представляют нас на разных фестивалях, конкурсах всероссийского значения, и не только Дворец культуры, но и всю Мурманскую область. Привозя обратно в Мурманск гран-при, лауреатство первой, второй степеней они прославляют наш регион».

Один из старейших коллективов «Кировки» народная фотостудия «Мурманск», который открыли в 1959 году. Фотохудожники объединения почти каждый год забирают награды на престижных конкурсах. Да и выставки работ в самом учреждении – визитная карточка, это то, что встречает гостей ДК. Например, сейчас готовится экспозиция, посвящённая кругосветке барка «Седов».

Сложно это представить, но в ДК ещё с 1987 года есть свой цирк «Комплимент» с воздушными гимнастами, жонглёрами и эквилибристами. Занимаются здесь дети, но планку коллектив держит очень высокую, показывая впечатляющие представления.

Татьяна Савельева, режиссёр народного цирка «Комплимент» ДК им. С.М. Кирова: «В этом зале занимаются жонглеры и эквилибристы. Они изучают это искусство».

В «Кировке» ещё много талантливых артистов и певцов, которые покоряют не только сцены Мурманска, но и в других регионах нашей необъятной родины. Все они 7 ноября соберутся на главной сцене и подарят незабываемые эмоции зрителям.

Ольга Полигова, хормейстер народного самодеятельного коллектива студии эстрадной песни «Вернисаж» ДК им. С.М. Кирова: «Дело в том, что мы празднуем 91-летие нашего прекрасного Дворца имени С.М. Кирова, у нас большая стратегическая концепция - одарить зрителей нашими прекрасными творческими номерами».

Татьяна Червинская, главный режиссер ДК им. С.М. Кирова: «Мы выстроили театрализованный концерт, где номера перетекают из одного в другой. Это совместные номера коллективов».

Чтобы все прошло без сучка и задоринки, сейчас коллективы сменяя друг друга на сцене усиленно репетируют…

Самым интересным местом «Кировки» остаётся закулисье, куда хотят попасть не только артисты, но и зрители.

Напомним. праздничный концерт, посвященный дню рождения ДК имени С.М. Кирова состоится во вторник, 7 ноября. Прекрасная возможность познакомиться с коллективами учреждения в живую.