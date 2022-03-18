Журналисты группы «Регион51» запустили 4-й сезон программы «Реальный регион»

Гостем выпуска стал один из самых известных актёров фильмов конца девяностых – Семён Стругачев. Он играл в любимых многими картинах про особенности национальной рыбалки или охоты.

Некоторые диалоги из серии лент давно стали «крылатыми».

Увидеть интервью с Стругачевым можно в группе «Регион51 в соцсети «ВКонтакте» или же в эфире нашего телеканала в субботу в 12.40 и 23.20.