Журналисты просят компетентные органы присмотреться к деятельности «рыбного олигарха» Виталия Орлова

Глобальные вопросы продовольственной безопасности обеспокоили журналистов «Арктик-ТВ» и стали поводом для обращения главного редактора телеканала в генеральную прокуратуру и ФСБ. В запросе сказано о возможных фактах нарушения действующего законодательства владельцем крупнейшего в России рыбодобывающего холдинга «Норебо» (ранее – «Карат») Виталия Орлова.

Как сказано в письме нашей редакции, Виталий Орлов участвовал в управлении группы компаний «Карат» будучи иностранным инвестором. Он, помимо российского гражданства имел подданство Королевства Норвегии. Более того, Орлов являлся нерезидентом, имея вид на жительство Гонконга и постоянно проживая за рубежом. Эти факты были выявлены и доказаны государственными органами ещё в 2013 году, после чего Орлов поспешил отказаться от подданства Норвегии. Но это вовсе не отменяет тот факт, что, будучи иностранным инвестором, он установил контроль над основными рыбодобывающими активами группы компаний «Карат».

«Действия Орлова по отказу от Норвежского подданства носят лишь номинальный характер и направлены на то, чтобы хоть как-то «обелить» его репутацию перед российскими государственными органами и кредитными организациями, что подтверждается тем, что Орлов продолжает большую часть времени проживать за границей», - и это ещё не все факты, на которые указали журналисты. В запросе также сказано о нарушениях налогового законодательства. А попросту – об уклонении от уплаты налогов. И это со стороны того, кого журналисты прозвали «рыбный олигарх». Акулы пера не впервые обращают внимание на личность Орлова, рассказывая про «Путь «Норебо» к успеху через тюрьмы и откаты» и про совсем не скромные покупки рыбного короля, о которых сообщает сайт «Компромат». Например, в Великобритании он приобрёл целый этаж самого высокого жилого здания и стал соседом нефтяного магната. В средствах массовой информации после этой покупки сделали очевидный вывод. «В российской рыбной индустрии сложилась парадоксальная ситуация. Вылов и поставки на российский рынок контролируют иностранные компании. В результате к нам поступает наша же рыба «импортного» происхождения по завышенным ценам. И нередко сомнительного качества», - пишет «Новая пресса». К таким же выводам пришли и в редакции телеканала «Арктик-ТВ», обратившись в генеральную прокуратуру и ФСБ с просьбой инициировать проверку деятельности «Норебо» и её владельца Орлова В. П. А в случае обнаружения признаков преступления - возбудить уголовное дело.