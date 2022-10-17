Журналисты радио «Рекорд Мурманск» делятся опытом работы с будущими коллегами

Ребята из «Академии телевидения» на курсе «Я-журналист» не только принимают участие в съёмках программ, но и узнают, как устроена работа на радио.

Как, если не под музыку начинать свой день на развлекательном радио «Рекорд Мурманск». Катя Морозова и Леша Баринов проводили дневную программу «Хочу и Баста» и рассказывали ребятам, как устроена работа радиоведущего.

Юным журналистам было интересно всё: от начинала профессионального пути ведущих до того, как создаётся сетка радиовещания.

Также девчонки и мальчишки побывали в студии, где ежедневно записывают новости для разных радиостанций. Звукорежиссёр рассказал, как правильно встать, говорить в микрофон и подбадривал ребят, утверждая, что хороший результат - это дело практики. Ценным опытом поделилась и главный редактор радиостанции Екатерина Богданова. Она рассказала о важных моментах в работе журналиста.

Теория имеет значение, но практика – это возможность быстро втянуться в процесс и постоянно работать над собой. Поэтому каждый из ребят записал интервью со своими вопросами.

Телеканал «Арктик-ТВ» благодарит сотрудников радио «Рекорд Мурманск» за интересную экскурсию и уделённое каждому время.