Журналисты «Вечёрки» конкретным делом поддержали волонтёрское движение в Мурманске

Армия волонтёров Заполярья, готовых в трудный период пандемии помогать всем, кому это особенно необходимо, стремительно растёт. Попробовали себя в роли добровольцев и журналисты «Вечернего Мурманска».

Журналисты всегда на передовой, и в сложный период пандемии работают, нередко в тяжёлых и даже опасных условиях, чтобы читатели, зрители и слушатели могли оперативно получать самую актуальную и достоверную информацию. Городская газета, которая выходит практически каждый день, временно сократила число выпусков. Появилось временное окошко, но отдыхать некогда, решил коллектив «Вечернего Мурманска», присоединившись к волонтёрскому движению.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты « Вечерний Мурманск»: «Связались с нашими ребятами из городского штаба. Нашли понимание. Говорим, мы хотя бы на сутки дадим кому-то передохнуть, подключимся, нас распределили по группам».

Журналисты «Вечёрки» задействовали и редакционный транспорт, чему в городском волонтёрском штабе были особенно рады. На дополнительных автомобилях обслужить удалось больше заявок. Журналисты признаются, рады принятому решению.

Дарья Путинцева, корреспондент газеты «Вечерний Мурманск»: «Настрой шикарный, оптимистичный, очень хочется помочь тем людям, которые сейчас в силу возраста или наличия болезней, не могут выйти, потому что у них высокая группа риска. Многие благодарили нас, обращались с просьбой о покупке продуктов, лекарств. Все с улыбкой нас встречали, благодарили. Такой заряд позитива от земляков был».

Каждому новичку-волонтёру из числа журналистов выдали волонтёрскую форму, средства индивидуальной защиты, прикрепили опытного добровольца в качестве инструктора. Работа штаба отточена до мелочей. Дежурить непросто, звонки поступают один за другим, нередко по всем телефонам сразу.

Альбина Долинская, дежурный смены в городском штабе волонтёров: «У меня здесь два телефона - городской и мобильный, чтобы линия всегда была свободна, чтобы до меня всегда можно было дозвониться волонтёрам, которые в поле и сотрудникам комитета. Они общаются с населением, получают заявки и предают мне готовые адреса. Я должна зафиксировать это всё в ведомость, занести всё в компьютер, чтобы не терялось. И распределить заявки среди волонтёрских команд».

Журналисты «Вечёрки» говорят, что волонтёрство чем-то сродни донорству - один раз попробовал и хочется делать добро снова. Поэтому решили, как только появится время, идти в штаб, помогать людям.