Журналисты «Вечёрки» пересчитали все световые конструкции, консоли и затейливые светящиеся экспозиции в Мурманске

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Сколько стоит «Радуга»? Ответ на этот вопрос теперь знает мурманский автолюбитель, который в результате аварии на Кольском проспекте повредил световую конструкцию под названием «Радуга». Городские службы уже посчитали убытки и предъявили водителю счёт. Подробности – в сегодняшнем номере «Вечёрки».

А сколько всего световых конструкций, консолей и затейливых светящихся экспозиций установили в преддверии полярной ночи в городе? Журналисты «Вечернего Мурманска» подсчитали точное их число. Подробнее об этом – в свежем номере «Вечёрки».

На этой неделе будет открыт памятник, деньги на который в течение года собирали мурманские лыжники. Это памятник Тимуру Баланину, легендарному мурманскому спортсмену и тренеру. Главным делом жизни Баланина было создание спортивной базы в Долине Уюта. О легендарном тренере читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Также сегодня в газете: как администрация города реагирует на сообщения в социальных сетях? сколько квадратных метров дороги заасфальтировано на Нижнеростинском шоссе? куда мог деться пассажир с борта теплохода «Клавдия Еланская»? кто виноват в гибели супружеской пары на улице Фрунзе?