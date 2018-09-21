ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Одиночество, или Почему я один, почему я одна?МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 января
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.18 19:30

Журналисты «Вечёрки» пошли на урок к пиратам из мурманской школы

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Отправляя детей в школу, родители даже не представляют, в кого они могут там превратиться. В одной из мурманских школ ученики стали настоящими пиратами!  А учитель их полностью поддержал! На необычном уроке физкультуры побывали журналисты «Вечёрки».

В Мурманске на улице Александра Невского развернулась нешуточная  война между соседями из-за парковочного места. Разрешать конфликт пришлось на заседании административной комиссии, причём жалобу на спорщиков написал жилец из того же двора. Все подробности этой странной истории читайте в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Мурманский дизайнер Яна Ковалева и театр моды «Очарование» Дома детского творчества имени А. Бредова стали победителями Международного конкурса модельеров и дизайнеров «Экзерсис». Они участвовали в творческом состязании уже в четвертый раз, но такого урожая наград ещё не собирали. О триумфе наших земляков рассказывает «Вечёрка».

Вечером 20 сентября сотрудники аварийно-спасательного отряда города Мурманска получили вызов из дома на улице Чумбарова-Лучинского. У 6-летнего мальчика большой палец руки намертво застрял в лейке душа. О том, как спасали малыша, узнали журналисты «Вечёрки».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Миха
21.09.18 07:47
что-то я ещё не видел доброго напутствия губернатора своим министрам, что надо прислушиваться к мнению граждан, что надо быть ближе к народу
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:38
Я гл инженер Севрыбы. В июле месяце этого года была проверка нашей больницы фондом обязательного медицинского страхования (тфмос). В результате проверки выяснено, что за 17 год мы вылечили где-то на 3
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:09
Вот за это Татаркулова и уволили-он хочет людей лечить, а не отправлять на кладбище. В отличии от нашего фонда обязательного медицинского страхования и поддерживающего его минздрава. Мой тлф 921 734 5
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Медленное ТВ-Камин».04:15Городские хроники (12+)04:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиЗначительных изменений цен на моторное топливо в Мурманской области за прошедшую неделю не произошло-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 32 копейки-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыКоррупционеры «поделятся» с Пенсионным фондом России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 42 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика