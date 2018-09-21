Журналисты «Вечёрки» пошли на урок к пиратам из мурманской школы

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Отправляя детей в школу, родители даже не представляют, в кого они могут там превратиться. В одной из мурманских школ ученики стали настоящими пиратами! А учитель их полностью поддержал! На необычном уроке физкультуры побывали журналисты «Вечёрки».

В Мурманске на улице Александра Невского развернулась нешуточная война между соседями из-за парковочного места. Разрешать конфликт пришлось на заседании административной комиссии, причём жалобу на спорщиков написал жилец из того же двора. Все подробности этой странной истории читайте в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Мурманский дизайнер Яна Ковалева и театр моды «Очарование» Дома детского творчества имени А. Бредова стали победителями Международного конкурса модельеров и дизайнеров «Экзерсис». Они участвовали в творческом состязании уже в четвертый раз, но такого урожая наград ещё не собирали. О триумфе наших земляков рассказывает «Вечёрка».

Вечером 20 сентября сотрудники аварийно-спасательного отряда города Мурманска получили вызов из дома на улице Чумбарова-Лучинского. У 6-летнего мальчика большой палец руки намертво застрял в лейке душа. О том, как спасали малыша, узнали журналисты «Вечёрки».