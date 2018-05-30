Журналисты «Вечёрки» пробрались на пункт сдачи Единого государственного экзамена

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Все волнуются, даже до истерик дело доходит. Иногда приходится и скорую помощь вызывать. Журналистов «Вечернего Мурманска» в порядке исключения пропустили туда, где не бывает ни одного постороннего человека, – в пункт сдачи Единого государственного экзамена. О том, что там происходило, можно узнать из завтрашнего выпуска городской газеты.

Металлический каркас, пластиковая кровля и антивандальное остекление. Так выглядят новые остановочные павильоны, которые устанавливают в разных районах Мурманска. Кто виноват в том, что на некоторых остановках пассажиры вынуждены ждать транспорт в тесных и обшарпанных остановочных комплексах, рассказывает «Вечёрка».

Из свежего выпуска главной городской газеты можно узнать, где и когда дети смогут бесплатно поплавать в бассейне, как ветер снёс новую крышу в жилом доме и зачем депутат мурманского горсовета вложил деньги в «Синий вертолёт».