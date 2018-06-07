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День за днём с «Арктик-ТВ»07.06.18 19:30

Журналисты «Вечёрки» раскрывают тайну, зачем в пяти километрах от Мурманска установлена монгольская юрта

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». В эти холодные летние дни мурманчанам не пришлось мерзнуть в квартирах, как жителям остальных городов области, где власти поспешили отключить отопление в домах. Но скоро у нас заметно потеплеет. Теплоэнергетики готовы отключать отопление и в Мурманске. Когда начнутся отключения, можно узнать из свежего номера главной городской газеты.

Знаете ли вы, что в Мурманске проживают около 7 тысяч белорусов? Как им живётся на Севере? Кто из мурманских белорусов пилил дрова с Гагариным, а кто стал главным спонсором лыжного марафона Праздника Севера.  Об этом читатели узнают из свежего номера «Вечёрки».

Недавно в Москве завершился проект «Кондитер». За звание автора народного торта и денежный приз в один миллион рублей боролись 11 мастеров по изготовлению сладостей из разных уголков страны. В их числе была и мурманчанка Екатерина Назаренко. «Вечерний Мурманск» знакомит своих читателей с кондитером, которая считается лучшим создателем тортов в Мурманской области.

Окунуться в таинственный мир современных монгольских кочевников и прикоснуться к их быту теперь можно, не выезжая за пределы Кольского края. Всего в пяти километрах от Мурманска установлена монгольская юрта. Как туда попасть и какие мероприятия там проводятся? Об этом читатели «Вечерки» узнают из свежего номера газеты.

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Александр
06.06.18 23:14
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Zviygincew
06.06.18 23:03
Да, честь мундира обязывает судиться. Но я понимаю, если доказывать свою невиновность, но не зарабатывать бабки на правде!!! Видимо, дело не в чести
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05.06.18 13:55
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