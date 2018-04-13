Журналисты «Вечёрки» рассказывают о спецоперации по задержанию фальшивомонетчиков

В доме на проспекте Кольском, 170 произошёл коммунальный переполох. Внезапно жильцы узнали, что они являются должниками перед Мурманской ТЭЦ. Якобы в феврале 2015 года они не заплатили за отопление и горячую воду. О долгах жильцы узнали не из квитанции, а из судебного приказа. Установить истину возмущенным горожанам помогли журналисты «Вечернего Мурманска».

В Мурманской области фальшивые деньги попадаются не так уж и редко. Чаще всего первыми их находят сотрудники банков, когда производят инкассацию доставленной из торговых предприятий выручки. А затем начинается кропотливая работа полиции. О настоящей спецоперации по поимке фальшивомонетчиков рассказывает «Вечерний Мурманск».

Круглосуточные работы по уборке снега с городских улиц продолжаются. Но технике часто мешают припаркованные вдоль обочин машины. Заранее узнать о том, где и когда в Мурманске будут чистить дороги, чтобы вовремя переставить свою машину в другое место, очень просто. В завтрашнем номере «Вечёрки» опубликован график очистки дорог на ближайшие дни.