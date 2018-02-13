Журналисты «Вечёрки» рассказывают, почему погорельцев не пускают в родные квартиры

О чём журналисты выпуска «Вечернего Мурманска» расскажут в среду читателям? Журналисты «Арктик-ТВ» узнали о завтрашних новостях и спешат поделиться ими с нашими зрителями.

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев встретился с жильцами, пострадавшими при пожаре дома по улице Володарского. Почему собственников не пускают в сгоревшие квартиры, которые хотят забрать уцелевшие вещи? Как дом охраняется от мародеров? Ответы на эти вопросы искали корреспонденты газеты.

Недавно в популярной социальной сети появился аккаунт мэрии Мурманска. На вопросы интернет-сообщества ответил глава администрации города Андрей Сысоев.

Выбор подарка для любимого человека непрост для обоих. «Вечерний Мурманск» сделал подборку о самых необычных сюрпризах, которые делали друг другу мурманчане. Эта любопытная публикация называется: «31 пара носков – и праздничный букет готов!».

Журналисты «Арктик-ТВ» дают дельный совет: читайте «Вечерний Мурманск», так как в газете всегда много интересного.