Журналисты «Вечёрки» разбираются с историей подзорной трубы, которую вандалы ломают уже второй раз

И в завершение выпуска - традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Сколько муниципальных квартир будет отремонтировано в этом году и кому они достанутся, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

26 раз за последний месяц машины скорой помощи застревали в Мурманских дворах из-за гололеда и снежной каши. А девять жителей города получили травмы из-за схода с крыш снега и сосулек. Кто накажет обнаглевшие управляющие компании, какие выводы относительно их работы сделал следственный комитет?

Мурманчане заметили, что в сквере Капитанов исчезла подзорная труба, с помощью которой можно было рассмотреть установленную на колонне скульптуру «Морской волк». Как оказалось, подзорную трубу уже во второй раз сломали вандалы. Кто накажет нарушителей, подробности в свежем номере «Вечерки».