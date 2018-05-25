Журналисты «Вечерки» решили разобраться в слухах о сокращении преподавателей в МАГУ

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Женское население Мурманской области фактически оказалось в зоне риска. Медучреждения региона испытывают острую необходимость в приобретении маммографов. Цена вопроса - 70 миллионов рублей, которых пока так и не удалось найти. О том, каким может быть выход из сложившейся ситуации, рассказывает «Вечерний Мурманск».

В Мурманском арктическом государственном университете увольняют преподавателей. Такое сообщение на днях разнеслось по соцсетям. Причём, речь шла об опытнейших педагогах, чей стаж работы в некоторых случаях превышал 30 лет. Журналисты «Вечерки» решили разобраться, с чем связано столь неординарное решение. Что из этого получилось, можно узнать из свежего выпуска городской газеты.

Дуршлаг, терка, сковородка, а под конец и нож. Это запись не из кулинарной книги, а из протокола, составленного сотрудниками одного из подразделений мурманской полиции. О том, чем грозит мурманчанке использование кухонной утвари не по назначению, выяснили журналисты «Вечёрки».