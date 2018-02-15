Журналисты «Вечёрки» считают, что погром приюта для животных – спланированная акция

О чём журналисты «Вечернего Мурманска» расскажут читателям в свежем выпуске газеты? Анонс главных новостей по версии корреспондентов печатного издания.

Общественный транспорт Мурманска ждут большие перемены. Одни маршруты станут короче, другие – длиннее, а какие-то и вовсе отменят.

Как составляются метеокарты? И правда ли, что за плохой прогноз заполярный синоптик попал в тюрьму?

Акция была спланированной – новые подробности нашумевшей истории о разгроме приюта для животных.

Автостопом до Дальнего Востока. Мурманчанин Владислав Евглевский рассказал читателям «Вечёрки» увлекательные подробности путешествия вместе с котом.