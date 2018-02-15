День за днём с «Арктик-ТВ»15.02.18 19:30
Журналисты «Вечёрки» считают, что погром приюта для животных – спланированная акция
О чём журналисты «Вечернего Мурманска» расскажут читателям в свежем выпуске газеты? Анонс главных новостей по версии корреспондентов печатного издания.
Общественный транспорт Мурманска ждут большие перемены. Одни маршруты станут короче, другие – длиннее, а какие-то и вовсе отменят.
Как составляются метеокарты? И правда ли, что за плохой прогноз заполярный синоптик попал в тюрьму?
Акция была спланированной – новые подробности нашумевшей истории о разгроме приюта для животных.
Автостопом до Дальнего Востока. Мурманчанин Владислав Евглевский рассказал читателям «Вечёрки» увлекательные подробности путешествия вместе с котом.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 304 человека
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Последние комментарии
Андрей Николаевич
15.02.18 11:01
Подобные предприятия надо закрывать и кто там работает тока мести улицу.
Комментарий к новости:Коммунальный абсурд
ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
Комментарий к новости:8 кандидатов на одно место
Sergey Kysil
10.02.18 10:58
А вон уже в облдуме говорят, что осенью начнут менять форму управления в Александровске. Ильиных так и говорит, поэтому и страсти накаляются, никто не хочет терять доходные места во власти и при этом
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