И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

При подготовке мурманских школ к новому учебному году к привычным работам теперь добавят ещё и утепление холлов и вестибюлей. В школе № 21 уже появились тепловые завесы и дополнительные обогреватели. Её учеников на неделю перевели на домашнее обучение после жалоб родителей на слишком низкую температуру. Почему пришлось прибегнуть к такой мере, если проверка не выявила нарушений в работе школьной системы отопления, разбиралась газета «Вечерний Мурманск».

На какие только уловки не идут желающие провести контрабандой товары через границу. Правда, умельцев, которые прячут сигареты под обшивку автомобильных дверей и перевозят алкоголь в бревнах, сейчас практически не встретишь. Журналисты «Вечёрки» узнали, откуда у северянки взялся съедобный горб, и что обнаружили таможенники в упаковке почтовых отправлений.

Какой мурманчанин не мечтает об отпуске длиной в полгода? Или о том, чтобы вместо работы загорать на лазурном берегу, купаться в океане и любоваться природой южных стран? Фантастика? Оказывается, нет. Как путешествовать по миру без отрыва от работы, узнают читатели сегодняшнего номера «Вечернего Мурманска».

Жители дома на улице Карла Либкнехта, в который был полностью разрушен огнем в самом конце января, временно разместились у родственников, а позже планируют обратиться в администрации города за предоставлением временного жилья. Но уже сейчас людям, у которых сгорели все вещи, очень нужны одежда и обувь. Как помочь попавшим в беду землякам, можно прочитать в свежем выпуске «Вечёрки».

Также городская газета рассказывает, ждать ли в Мурманске эпидемию гриппа, и сообщает, насколько увеличились выплаты федеральным льготникам.