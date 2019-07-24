Журналисты «Вечёрки» узнали правила игры в «казаки-закладчики»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В мурманских скверах появятся скамейки с подогревом, дорожки из гранита и базальта, новые фонари, а также современная система видеонаблюдения, способная предотвратить возможные преступления. «Уютно и со вкусом» - так называется публикация в свежем номере «Вечернего Мурманска» о том, как меняется наш город.

Отсутствие холодной воды в десятках домов, закрытые отделение Сбербанка и офис врача общей практики, почту – и ту собирались ликвидировать. Со всем этим пришлось столкнуться жителям Больничного городка, микрорайона в двух шагах от центра Мурманска. Как туда постепенно возвращается цивилизация, рассказывает «Вечёрка».

Раньше были «казаки-разбойники», а теперь «казаки-закладчики», - горько шутят мурманские следователи. На скамье подсудимых всё чаще оказываются несовершеннолетние распространители наркотиков. Это так называемые «закладчики», для многих из которых преступный бизнес был сродни модной ролевой игре. Какими бедами грозят опасные игры, разбирались журналисты «Вечернего Мурманска».

Стоит ли торопиться менять квартирные электросчетчики? Что делать, если счет за мусор выставляют неправильно? Куда жаловаться, если соседи решили выращивать у себя дома ядовитых пауков? Ответы на эти и другие вопросы читатели «Вечёрки» найдут в свежем выпуске газеты.