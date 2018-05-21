Журналисты «Вечёрки» выдвигают версию чудовищного происшествия на городском кладбище

Мурманский муниципальный центр профессионального образования стал наиболее популярен в среде городских подростков. Там они бесплатно могут получить навыки будущей профессии, а после подрабатывать, например, парикмахерами и автослесарями. Как попасть в центр профобразования, каким специальностям там научат, и сколько времени займет такое обучение? Об этом читайте в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

Неизвестные сломали надгробную плиту на одной из могил городского кладбища в Мурмашах. «Вечёрка» провела расследование происшествия, опросила работников кладбища и выдвигает версии этого чудовищного происшествия.

На берегу Семёновского озера прошли первые в Мурманске «Чистые игры» - командное соревнование по сбору вторсырья. Скоростной уборкой занимались более 130 человек – школьники, студенты и волонтеры. У команд было полтора часа и определенная территория для уборки. Как ковры, чемоданы и патефон оказались на берегу озера? Об этом читайте в свежей «Вечёрке».