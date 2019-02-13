И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Зарплата учителей не должна быть ниже среднего уровня заработка в регионе. Об этом недавно вновь напомнил президент страны Владимир Путин на встрече с главой Министерства просвещения. «Вечерний Мурманск» рассказывает, как в Заполярье выполняются «майские указы», и чем собираются привлекать в наши школы молодых педагогов.

В нынешнем году впервые за последнее время цены на коммунальные услуги в России изменятся дважды. О том, насколько уже выросла квартплата, мурманчане узнали, получив в феврале квитанции за январь. Журналисты «Вечёрки» выяснили, что ждать от коммунальных тарифов во втором полугодии, как проверить, укладываются ли новые цифры в квитанциях в установленные рамки повышения квартплаты.

Кажется, вся биография этого человека вполне может уместиться в одном выставочном зале. Два десятка картин, представленных на выставке, открытой к 95-летию Свена Локко, и перед глазами проходит вся его жизнь. О том, что скрывалось за работами самого именитого жителя посёлка Верхнетуломский, рассказывает свежая «Вечёрка».