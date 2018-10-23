Журналисты «Вечерки» выяснили, почему в городе появляются новые светофоры и зачем устанавливают ограждения вдоль дорог

Только с помощью наряда полиции удалось убрать брошенное на улице Набережной ржавое железо, бывшее некогда автомобилем «Митсубиши». Его владельцы изо всех сил мешали эвакуировать авто. Чем этот автохлам был им так дорог?

В одном из дворов на улице Зои Космодемьянской несколько месяцев назад появилась ловушка для зазевавшихся прохожих – яма глубиной метра два-три, убрать которую управляющая компания даже не попыталась. А на улице Аскольдовцев по вине другой управляющей организации люди несколько лет живут в квартирах стены которых покрылись плесенью из-за постоянной сырости

«Реклама под прикрытием» - так называется еще одна публикация свежего выпуска «Вечерке». В ней - советы, как реагировать на странные квитанции, которые рассылает некий «Городской центр учета водопотребления».