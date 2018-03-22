Взрыв в доме № 6 корпус 1 на улице Свердлова в Мурманске, унесший жизни трёх человек, был неслучайным. Следственное управление Следственного комитета по Мурманской области главной считает версию об умышленном повреждении газового оборудования в квартире, которая стала эпицентром взрыва. Все подробности ищите в завтрашнем номере газеты «Вечерний Мурманск».

Почти 67 тысяч мурманчан приняли участие в рейтинговом голосовании в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, оно проходило 18 марта на 73 участках. Мурманчанам нужно было выбрать скверы, которые должны благоустроить в первую очередь. О результатах голосования можно узнать из завтрашней «Вечерки».

Едва начавшись, 2018 год явил мурманчанам нарастающую проблему хамских и варварских выходок. Сразу в нескольких городских скверах были оборваны гирлянды и провода на светодиодных инсталляциях, разгромлены «эльфийские» ели, разрушены световые конструкции в Рябиновой аллее и в Аллее поколений на улице Хлобыстова. Но случай в центральном сквере Пять Углов, что называется, добил. О том, что там произошло, читайте в свежей «Вечерке».

В скором времени в Мурманске должен появиться памятник воинам-оленеводам. Что ж, дело хорошее, и вряд ли кто-нибудь станет выступать против этой идеи. «Но дьявол кроется в деталях», – говорят англичане. В материалах мурманских СМИ и даже в официальных документах будущий монумент значится как памятник оленно-транспортным батальонам. А между тем подразделений с таким названием в годы Великой Отечественной войны на Кольском полуострове попросту не было. Журналисты «Вечернего Мурманска» восстанавливают историческую справедливость.