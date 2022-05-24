Жужа без бирки - в Снежногорске борются за право на существование бездомной собаки

Жуже даже смастерили дом, но это не спасло бедняжку от рук службы отлова. Вызволяли из зооизолятора, без преувеличения, всем двором.

Знакомьтесь, это Жужа. Она же Жуля, она же Жучка. Три года назад собака внезапно появилась на улицах Снежногорска. Жёлтая бирка, тогда ещё «украшавшая» ухо животного, говорило о том, что малышка побывала в руках служб отлова, стерилизована и не агрессивна. Теперь выпущена в естественную среду обитания. Но спустя время Жужа избавилось от клипсы, случайно счесав устройство. А неделю назад собака пропала. Обнаружили это жители почти сразу, стало очевидно, что без бирки Жулю посчитали безнадзорной и забрали в приют Мурмашей.

На сайте приюта Любовь с товарищами отыскали фото собаки и поторопились дозвониться в организацию.

Любовь Емельянова, г. Снежногорск: «Чтобы нашу собачку оставили в покое, что мы за ней смотрим, мы за ней будем ухаживать. Будем добиваться, чтобы она жила в нашем городе, она имеет право жить. В обиду собаку нашу не дадим».

Возможной причиной отлова, предполагают зоозащитники, мог стать тревожный звонок от граждан, посчитавших дворняжку опасной, хотя собака по собственной воле никогда не предпринимала попыток укусить или даже облаять прохожих. А вот дети были замечены в недобрых намерениях: школьники не раз дразнили и даже били Жужу.

Как бы то ни было, собаку пришлось срочно спасать... За 4 дня, проведённых в зооизоляторе, Жуля так и не прикоснулась ни к еде, ни к воде. К истощению, патологической боязни людей, прибавился страх замкнутого пространства, ведь с детства её не ограничивали ни стенами, ни тем более клеткой.

Теперь у Жужи есть свой собственный дом – будку для неё мастерили всем двором. Внутри мягкий матрац, в случае намокания подстилку меняют и просушивают. Похоже на гостиничный сервис. Даже питание расписано по часам: за завтраком следит один человек, за ланчем, обедом, перекусами и ужином – другие.

После того, как собаку выкупили из приюта (деньги пожертвовали почти все жильцы дома), официально по документам у пёселя есть хозяйка, но, увы, своего настоящего друга она так и не смогла найти. Жужа просто не может жить в квартире, не умеет принадлежать человеку.

Елена Терентьева, зоозащитник, г. Полярный: «С удовольствием бы её забрали домой, но она не пойдёт. Она привыкла так, или боится, или до сих пор не доверяет. На данный момент она подходит к знакомым, ко мне не подойдёт, она меня не знает».

Просьба у снежногорцев одна – не трогать собаку, у неё есть надёжные и заботливые покровители.

Людмила Климова, зоозащитник, г. Снежногорск: «Нас радует то, что есть о ком заботиться. В нашем мире животное, как никто, сейчас согревают душу, вызывают добро, очищает человека. Поэтому Жужу не обижайте, не лишайте наш дом радости».

Следует отметить, что цвет бирки – будь то жёлтый, зелёный или красный, значит только то, что собака сравнительно здорова, стерильна и неагрессивна, поэтому не представляет никакой опасности для людей.