Жюри понравилась хулиганская коллекция «Рыжее счастье»

В Коле прошёл XVI районный открытый конкурс молодых модельеров-дизайнеров «Арт-шок». Участие в нём приняли и юные дизайнеры Снежногорска. Участницы театра моды «Самосотворение» и объединения «Колорит».

Традиционно конкурс прошёл в двух возрастных категориях – для участников до 13 лет и от 14 лет и старше. Учреждены специальные номинации: «Лучшие эскиз», «макияж», «модель» и «причёска». Дом детского творчества Снежногорск – постоянный участник фестиваля. Молодёжные коллекции «Рыжее счастье» и «Донт стап» покорили сердца модников. В этом году конкурс вышел на новую ступень.

Он проходил в новом формате. Если раньше конкурс проходил в большом зале, в этот раз проходил в концертном зале, где была прямая трансляция. Девочки выходили на сцену, а изображение действа сразу же транслировалось на экран.

На суд жюри хулиганскую коллекцию «Рыжее счастье», выполненную в технике мокрого валяния, представило художественное объединение «Колорит». По словам педагога, юные художники старательно работали над каждым головным убором, шарфом и жилеткой, но достойно показать её широкой публике предложили более опытным в модной индустрии девушкам - моделям из Театра моды «Самосотворение». Коллекция выглядела необычно и произвела настоящий фурор. Все популярнее становится не только красивая, но и практичная одежда.

- Я постоянно общаюсь на форумах, отмечаю, что эта тенденция расширяется, - говорит Ольга Герцовская, руководитель объединения «Колорит» (МБОУДО ДДТ «Дриада» г. Снежногорск). - Войлок всегда греет, кожа дышит. Пошла мода на тонкий войлок.

«Рыжее счастье» дебютировала в Снежногорске на городском фестивале «Стиль» в декабре прошлого года. И вот, во второй раз, на модных подмостках. У коллекции «Донт стап» история куда более длинная. Девчонки уже покоряли подиумы Мурманска, Владимира и Москвы. Сейчас модельеры работают над новой коллекцией, на которую их вдохновило творчество Казимира Малевича. Зрители и жюри увидели воплощение стиля авангард и знаменитые квадраты на складках одежды. «Его квадраты (их у него четыре), - уточняет участницы театра моды «Самосотворение» (МБОУДО ДДТ «Дриада» г. Снежногорск), - Малевич шёл от сюрреализма к суперматизму. У нас также с первой модели идёт реализм и заканчивается суперматизмом. Мы представляем нестандартные формы и необычные виды фасонов.

С новой коллекцией одежды Театр мод заявлен на «НаМОДнение» - одно из самых главных модных показов области. «Арт-шок» пополнил копилку наград. Домой дизайнеры вернулись с тортом от организаторов и четырьмя призовыми местами. В том числе, со спецпризом «Зрительских симпатий».